"Siento que gracias a esta beca estoy infinitamente más preparada y empoderada"

Blanca Mª Peñalver y Carmen María López han disfrutado de sendas becas de lectoras de español en Estados Unidos de la mano del programa de movilidad internacional más veterano de la Universidad de Córdoba: Preshco (Programa de Estudios Hispánicos en Córdoba).

¿Cómo supieron de la beca del programa Preshco?

Blanca Peñalver (BP): Movida por mis ganas de mejorar mis habilidades lingüísticas en mi segunda lengua, he estado en constante búsqueda de oportunidades para alcanzar esta meta. Gracias a ser alumna de la UCO, conocí Preshco y sus becas.

Carmen López (CL): En mi caso, me enteré de la beca Preshco gracias a que durante el último año de carrera fui becaria en la oficina de relaciones internacionales de la Facultad de Filosofía y Letras. Una mañana la secretaria me pidió que colgara unos carteles promocionando la beca por los pasillos de la facultad y me quedé pensando sobre la posibilidad de solicitarla.

¿Qué requisitos son necesarios para optar a esta beca?

BP: Estar matriculado en alguna de las titulaciones de la Facultad de Filosofía y Letras, tener un dominio alto del inglés, y contar con 120 créditos aprobados.

CL: Esta beca está destinada a estudiantes de la UCO que cursan grados de Educación o de Lenguas. Para solicitar la beca de Wellesley es requisito fundamental ser mujer, puesto que Wellesley College es una universidad exclusivamente femenina. Se valora también que la candidata tenga un conocimiento alto de la lengua inglesa.

En vuestro caso, ¿en qué ha consistido la beca?

BP: La dotación principal de mi beca era la participación en un Programa de Postgrado en Estudios Americanos. Además de ser lectora de español, enseñando español como segunda lengua.

CL: Mi beca constaba de nueve meses residiendo en Wellesley College, más específicamente en una residencia del campus llamada casa Cervantes. Además, como lectora de español, tenía el compromiso de ofrecer horas de tutoría y liderar reuniones semanales, así como colaborar en los eventos del Departamento de español y portugués. También tuve la oportunidad de matricularme en varios cursos por semestre.

¿Cómo ha sido la experiencia? ¿Qué ha sido lo más importante para vosotras?

BP: Ha sido la experiencia más enriquecedora de mi vida, tanto a nivel profesional como personal. No tengo palabras para agradecer lo mucho que esta oportunidad me ha ayudado a crecer, desarrollar mis capacidades y descubrir mi potencial. Siento que gracias a esta beca estoy infinitamente más preparada y empoderada para marcarme metas aún más exigentes.

CL: Ha sido una experiencia inmejorable. Lo que más me ha fascinado ha sido descubrir un nuevo perfil de alumnas: estudiantes de español como lengua de herencia. Gracias a este primer contacto que tuve con ellos en un curso del departamento en el que colaboraba, tuve la oportunidad de dar a conocer mi propia experiencia e investigación sobre la materia presentando una comunicación y participando en una mesa redonda en el 2º Congreso Anual del Instituto Cervantes de Nueva York.

¿Qué crees que te ha aportado esta beca de cara a tu desarrollo profesional?

BP: Me ha aportado un sinfín de aprendizajes, pero el que más me ha influenciado es su método educativo. Con un enfoque mucho más practico, que prioriza al alumno, y estimula el aprendizaje basado en la vida real, algo que sin duda voy a implementar en mi futura labor docente.

CL: Esta beca me ha añadido la perspectiva del sistema educativo de una escuela de artes liberales estadounidense a mis estudios de profesora de español. Nunca olvidaré las clases reducidas donde prima el diálogo como medio de comunicación entre profesor y alumnado o la cantidad de actividades intelectuales extracurriculares que fomentaban la motivación de las estudiantes y el interés por aprender.