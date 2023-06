Premios para el trabajo fin de grado de un alumno de máster

Miguel Rodríguez Fernández es ingeniero de fabricación en Agordo (Italia), en la empresa EssilorLuxottica. Rodríguez estudió el Grado de Ingeniería Mecánica bilingüe en la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M), disfrutando en uno de los cursos de una estancia Erasmus en Trondheim, en la Norwegian University of Science and Technology (NTNU) de Noruega. Tras completar sus estudios de grado decidió realizar el Máster Universitario de Ingeniería Industrial de la Universidad de Córdoba. Su trabajo de fin de máster (TFM) lograba el premio de la Asociación Técnica Española de Climatización y Refrigeración (Atecyr) y recientemente ha conseguido el tercer premio en la Rehva students competition (Competición estudiantil de la Federación Europea de Asociaciones de Profesionales del Sector de Instalaciones Mecánicas).

Investigación

El TFM de Rodríguez consistió en «el análisis del comportamiento térmico de un prototipo de intercambiador de calor con tecnología de enfriamiento evaporativo indirecto regenerativo, con el objetivo de conocer su rendimiento y evaluar la posibilidad de usarlo como alternativa a los sistemas tradicionales de enfriamiento y condicionamiento de aire, ya que este cuenta con las ventajas de tener un bajo consumo y utilizar como fluidos de trabajo solo aire y agua, eliminando los gases refrigerantes», explica su autor.

Inicialmente, Miguel Rodríguez decidió optar al premio de la Atecyr, referido al sector de la climatización, la refrigeración, el análisis de ahorro de la energía a través de la eficiencia energética en los edificios, uso de energía renovable, o cualquier otra técnica que este encaminada a la reducción del consumo de energía en el campo de la climatización y la refrigeración. Señala que lo hizo «porque era una gran oportunidad para demostrar el esfuerzo realizado junto a mis tutores y para comprobar si estaba a la altura de competir con los demás participantes», afirma.

Después, decidió competir para el premio de la Rehva «para mejorar mi capacidad de expresión y comunicación de proyectos, especialmente en inglés, y para conocer a los demás participantes y miembros de la asociación Rehva de los distintos países de Europa». Participar en ambos premios «diría que me ha aportado experiencia para realizar presentaciones en público y para desenvolverme en situaciones fuera de la zona de confort, además de una gran aventura, realmente divertida, en la que he conocido a personas con las que he establecido muy buenos vínculos».