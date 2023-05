El itinerario bilingüe de Turismo refuerza la internacionalización

El próximo curso, la Facultad de Ciencias del Trabajo pondrá en marcha el itinerario bilingüe en inglés del Grado de Turismo, el primero que se oferta en Andalucía y que contará con 30 plazas. Con ello, se da un paso más en la senda de la internacionalización, una apuesta decidida de la Universidad de Córdoba que sigue ampliando su oferta en inglés.

La decana del centro, Nuria Ceular, comenta que la motivación para implantar este itinerario bilingüe ha sido «mejorar la competitividad de los titulados y su futura integración en el mercado laboral, respondiendo así, a una demanda real por parte del tejido turístico empresarial».

Aunque será en el curso 2023/24 cuando comience su andadura, «este proyecto tiene su origen en el curso 2016/2017 con el desarrollo de un proyecto de innovación docente que incorporaba la docencia en inglés del grado de Turismo de la Universidad de Córdoba y que hoy ve culminado el primer hito del camino», explica Ceular quien remarca que «esto no hubiese sido posible sin una adecuada planificación estratégica durante el horizonte temporal 2016-2023, ni sin la alineación con el proyecto de múltiples actores: los equipos rectorales anterior y actual, el Decanato de Ciencias del Trabajo anterior y actual, los directores de departamento y del plan de plurilingüismo de la Universidad de Córdoba, y como no, el profesorado».

Escaso

Hasta el momento, «son pocos los grados de turismo ofertados en inglés y en cualquier caso, todos ellos fuera de la comunidad andaluza», indica la decana, quien hace hincapié en que «esto nos permite un doble posicionamiento. Por un lado, mejora nuestra oferta académica para el estudiante andaluz y, por otro, refuerza la internacionalización de la Universidad de Córdoba, siendo más atractivos para el estudiante internacional que busca oferta académica impartida en lengua inglesa, en una ciudad con un importante atractivo turístico como es la ciudad de Córdoba».

Si bien, el itinerario es inglés, adicionalmente, el alumnado que se matricule en el itinerario bilingüe podrá cursar otras asignaturas vinculadas con el aprendizaje del francés, alemán e italiano.

En cualquier caso, el itinerario bilingüe no supone una modificación del plan de estudios respecto al Grado no bilingüe, al menos, no en cuanto a contenidos. La única diferencia es la lengua inglesa que vehicula la docencia frente al castellano.

Si bien el itinerario bilingüe solo se ofertará para el alumnado de nuevo ingreso, «se pondrá a disposición de los estudiantes que ya están cursando este título en español la posibilidad de matricularse de asignaturas de segundo, tercer y cuarto curso para que puedan acreditarlas en sus certificados de expediente», señala Nuria Ceular.

No obstante, este curso la facultad está impartiendo un módulo bilingüe de 42 créditos formado por 22 asignaturas de los cuatro cursos de los que consta el Grado de Turismo.

Por el momento, la oferta de plazas del itinerario bilingüe se limita a 30. «Estamos realizando una campaña de comunicación importante para dar a conocer esta oferta formativa. Esperamos obtener buenos resultados», admite Nuria Ceular quien reconoce que «sería una situación ideal que hubiese que ampliar plazas del itinerario bilingüe para dar respuesta a la demanda».

Ventajas

Para la decana, cursar el grado de Turismo en el itinerario bilingüe aporta algunas ventajas al estudiantado que opte por esta variante. «En primer lugar, la mejora de la competitividad de los titulados y, por tanto, su futura integración en el mercado laboral nacional e internacional y, en segundo lugar, estos alumnos van a compartir experiencias en las aulas con alumnos provenientes de todo el continente por lo que el enriquecimiento cultural está garantizado».

En este sentido, la decana de Ciencias del Trabajo recuerda que «la Conferencia Nacional de Decanos de Turismo (Cedtur), en su informe sobre la Situación de los graduados en turismo en Andalucía, en colaboración con Agencia para la Calidad Científica y Universitaria de Andalucía (Accua), puso de manifiesto esta necesidad a partir de un estudio publicado en junio de 2022 en el que intervinieron todos los agentes implicados: Directivos de empresas turísticas, egresados en Turismo, los propios informes de renovación de los títulos, equipos decanales de los centros y profesores implicados».