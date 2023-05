Mil mundos en la Universidad

La internacionalización de la Universidad de Córdoba se hace patente, entre otros aspectos, en la presencia de profesorado extranjero en sus aulas. Tres docentes llegados de Italia, Argentina y Brasil hablan de su experiencia y de lo que supone ser un profesor extranjero en la UCO.

Elisa Borsari nació en Mirándola (Módena, Italia) y se licenció en Lettere Moderne en la Universidad de Ferrara. En su caso, visitó la UCO por primera vez, con ocasión del doctor ‘honoris causa’ de su entonces director de tesis, Carlos Alvar, en 2006. Seis años después, en 2012, contactó con ella la profesora Carmen Blanco, catedrática del Área de Italiano, para una sustitución que desembocó en un contrato de un año. A partir de ahí continuó colaborando con la UCO. «A veces pienso que es destino, aunque no exista y todo dependa del trabajo y el esfuerzo de cada una», dice.

Leandro Buffoni es oriundo de La Plata, provincia de Buenos Aires (Argentina). Es médico veterinario por la Universidad Nacional de La Plata y máster en Medicina, Sanidad y Mejora Animal por la Universidad de Córdoba (UCO), donde también se ha doctorado. «Inicié mi carrera profesional con un perfil docente e investigador y tenía la inquietud de seguir desarrollándome personal y profesionalmente en Europa y conocer otra cultura. Fue fácil elegir a España como destino. Buscaba una ciudad con riqueza cultural, que no fuera muy grande y contara con una universidad cuya oferta académica que se adecuara a mi perfil», indica.

Daiana Rodrigues procede de Barra Bonita, São Paulo (Brasil) y es graduada en Fisioterapia por la Uniara de São Paulo. Llegó a Córdoba en 2016 por motivos familiares y se animó a iniciar aquí su carrera profesional porque, «por ser el Grado de Fisioterapia nuevo en la UCO brindaba nuevas oportunidades, pudiendo establecer un crecimiento profesional», expone.

Primer momento

Leandro Buffoni reconoce que «mis primeros momentos fueron una mezcla de sensaciones encontradas. Por un lado, tenía la satisfacción de estar cumpliendo un objetivo y, por otro lado, aprender a gestionar emocionalmente el hecho de encontrarme solo en un país, sin conocer a nadie y experimentar el desarraigo fue inicialmente difícil de sobrellevar», sostiene.

Por su parte, Elisa Borsari empezó a trabajar en la UCO justo antes de la pandemia. «Creo que fue lo más complicado, pero lo fue para todo el mundo. En una ciudad nueva, con un trabajo nuevo, pero aislada del mundo», apunta. Al menos, su contrato como ayudante doctor la ha librado del desgaste de preparar un currículo cada dos años «para presentarte a becas y contratos efímeros, con la incertidumbre de dónde estarás al año siguiente. Entrar en la UCO me dio paz mental y me ofreció la posibilidad de dar clase e investigar en una institución seria y prestigiosa», recalca.

En cualquier caso, los tres se han sentido muy bien acogidos. Como reconoce Rodrigues, «siempre encontramos alguna persona por el camino que nos acoge haciéndonos sentir como en casa». Claro que hay algunas diferencias entre la enseñanza en la UCO y en sus países de origen. Rodrigues encuentra distinciones entre la docencia en su país y en la UCO. En su caso, «la principal diferencia es que las competencias profesionales son diferentes, por lo tanto, los contenidos también», precisa.

Su compañera Borsari destaca que en Italia «eran menos clases y los estudiantes éramos más libres y los exámenes eran casi todos orales. Los profesores te daban la posibilidad de desarrollar tu conocimiento guiando las preguntas. y si te veían muy nervioso, te ayudaban conduciendo el razonamiento. Ahora pienso que tenía que ser agotador examinar a 150 estudiantes -en algunas facultades eran muchos los que se presentaban-», recuerda.

Apenas diferencias

Buffoni no aprecia «muchas diferencias con respecto a la calidad de la formación, quizá algunas respecto a la planificación y metodología educativa». Elisa Borsari cree que el profesorado extranjero aporta «una visión distinta, otras experiencias -positivas o negativas- que se suman a las autóctonas y permiten ampliar y acrecentar el sistema». La italiana reconoce que «es verdad que es un choque. No es fácil al principio entender el sistema educativo porque no creciste en ello, pero te vas moldeando mientras aportas tu experiencia, siempre en pro de una mejora».

En este sentido, Buffoni afirma que la presencia de profesorado de fuera «contribuye a consolidar a la UCO en la sociedad como una pieza fundamental para la integración. Contar con profesorado con diferente idiosincrasia o educación puede constituir un valor añadido para la UCO, al mismo tiempo que fomenta la internacionalización de la Universidad y la cooperación académica y científica».

«Creo que el crecimiento es mutuo, porque nosotros nos beneficiamos, pero también podemos aportar con nuestras experiencias», apunta Rodrigues.