EmprendeUCO impulsa 26 ideas de emprendimiento este curso

Aunque las solicitudes van en aumento año a año, García-Molina señala que «debido a que se trata de un programa selecto, el aumento excesivo de participantes podría afectar a su eficacia, por lo que se busca mantener la excelencia en su ejecución, seleccionando sólo al mejor grupo de emprendedores de cada edición. Si bien existen otros programas de emprendimiento, EmprendeUCO se enfoca en garantizar una experiencia de excelencia para sus participantes».

Las cifras demuestran el éxito del programa. «262 emprendedores liderando 179 proyectos desde 2015, que han permitido la creación de 82 empresas de las que 66 siguen activas, son unos resultados para sentirse orgulloso», dice García-Molina quien remarca que «además, nos encontramos en unos ratios de empleabilidad conseguida del 73%, un 43 % en empleo por cuenta ajena y un 31% emprendimiento por cuenta propia».

El programa tiene una importante parte formativa, que consta de siete módulos que abordan diferentes aspectos del emprendimiento y los negocios.

En el módulo 1 se analizan ideas en el entorno, se gestiona la incertidumbre y se identifican señales de cambio, se evalúan oportunidades de mercado y se seleccionan y priorizan las ideas de negocio. El módulo 2 se centra en el diseño de negocio y la metodología Lean Startup, incluyendo el descubrimiento de clientes, el prototipado, el análisis de negocios y otros temas. El módulo 3 trata los aspectos legales, como el pacto de socios, la LOPD, las formas jurídicas y la protección de marcas e intangibles. El módulo 4 se enfoca en habilidades blandas, como el trabajo en equipo, la productividad colectiva, la toma de decisiones y el aprendizaje de cómo trabajar en equipo ágil con Scrum. Por su parte, el Módulo 5 aborda temas de marketing y comunicación, como el pitch, las herramientas de marketing digital, la transformación digital, el análisis de datos y métricas, el diseño de marca e imagen corporativa y la publicidad en Google AdWords. El módulo 6 se centra en la estrategia financiera de una startup, haciendo números y elaborando un plan económico financiero para la ronda de inversión y, por último, el módulo 7 se enfoca en las nuevas tecnologías aplicadas, como la robótica, la economía circular, la tecnología blockchain y la sensorización y gestión de datos para la toma de decisiones.

Por otra parte, el programa cuenta con varios mentores especializados en distintas áreas relacionadas con el emprendimiento y la empresa. «Las mentorizaciones en el programa de emprendimiento se dividen en tres tipos principales: De negocio, especialista y de prototipado», explica García-Molina quien apunta que «los mentores de negocio ayudan a los emprendedores a definir su estrategia empresarial, identificar oportunidades de mercado, establecer objetivos claros y un modelo de negocio viable y planificar su crecimiento y financiación».

Por otro lado, la mentorización especialista «se enfoca en temas específicos importantes para el desarrollo del proyecto, como aspectos legales, fiscales, pitch (presentación), finanzas y marketing», indica la responsable de emprendimiento de Fundecor quien añade que en la mentorización de prototipado «los mentores ofrecen apoyo y asesoramiento en la validación de los prototipos, su diseño, la identificación de problemas y soluciones, y la optimización del prototipo para que sea funcional y viable».

De esta forma EmprendeUCO ofrece una amplia gama de apoyo y asesoramiento a los emprendedores, para ayudarlos a desarrollar y hacer crecer sus proyectos de manera efectiva. «Los emprendedores necesitan apoyo en múltiples aspectos, pero fundamentalmente en lo que tiene que ver con la identificación de la propuesta de valor de su proyecto o idea de negocio y en cómo validar si esa propuesta de valor tiene sentido en el mercado. En este aspecto sí suelen llegar un poco verdes», reconoce García-Molina.

En siete de las nueve convocatorias del programa la mayoría de los emprendedores han sido hombres. La responsable de EmprendeUCO entiende que son múltiples los factores que pueden influir en la menor presencia femenina, «como la brecha de género en el acceso a la educación y formación empresarial, los roles de género y expectativas culturales que hacen que, a menudo se espera que las mujeres se concentren en roles tradicionales de género, como cuidar a la familia y el hogar, lo que puede limitar su capacidad para dedicarse al emprendimiento y para desarrollar su empresa». «También creo que puede ser importante la escasez o el desconocimiento que existe sobre referentes de mujeres empresarias destacadas y visibles», sostiene.

Ejemplos de resultados

Pedro J. Rivero, fundador de Artistic

Pedro José Rivero Carrillo participó en EmprendeUCO 2020 y de allí nació en julio de 2021 Artisting SL, una plataforma que ofrece servicios contables, fiscales y laborales y un software de facturación y contabilidad para autónomos y pymes del sector artístico, cultural y del entretenimiento.

Rivero reconoce que «EmprendeUCO nos permitió dar los primeros pasos para llevar a la práctica una idea de negocio desarrollada de forma meramente teórica para un trabajo académico de máster universitario de emprendimiento».

Este emprendedor destaca que este programa es «un recurso totalmente gratuito para jóvenes residentes en la provincia de Córdoba con carácter emprendedor que tengan una idea de negocio innovadora y no dispongan de las herramientas o los conocimientos para poder materializarla como proyecto».

Soledad Jiménez

Emprendedora

Soledad Jiménez Cañizares participa en la actual edición de EmprendeUCO con Boncai, un estudio de arquitectura, interiorismo y diseño, cuyo objetivo es ayudar personas que quieren hacer un cambio en su hogar o negocio mediante un proceso de cocreación totalmente personalizado, coordinando a todos los agentes que intervienen, ahorrando así quebraderos de cabeza, tiempo y presupuesto.

«El camino del emprendimiento es duro y pensé que EmprendeUCO podía aportarme mucho valor y conocimiento. ¡Y no me equivocaba!», reconoce. «Mi carrera, Arquitectura superior, no es suficiente para poner en marcha un negocio ya que necesitas formación en muchas áreas diferentes como en la metodología Lean Startup, finanzas, marketing, comunicación y habilidades blandas, aprendizajes que he adquirido y espero sacarles el máximo provecho», añade.