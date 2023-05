«Lo bueno es ese contacto con el movimiento expresivo»

La profesora del Área de Didáctica de la Expresión Musical Lola Amores es la nueva coordinadora del Aula de Danza de la Universidad de Córdoba, que acaba de celebrar el Día de la Danza con diversas actividades de las que se muestra muy satisfecha. Amores agradece el apoyo del equipo rectoral, de la Dirección de Cultura y las muchas personas que respaldan este aula de proyección social.

Acaba de concluir la Semana de la Danza, ¿Qué destacaría de la celebración?

Estoy muy contenta de como se han desarrollado las actividades. Ha sido un gran esfuerzo, ya que las circunstancias profesionales e incluso las personas que integramos el grupo han cambiado. Quiero destacar la buena acogida que han tenido los dos talleres prácticos de introducción a la danza contemporánea. Ha asistido, sobre todo, alumnado de los grados de Educación y UCOIncluye. Creemos que es una estupenda aportación para su formación. Ha sido muy interesante el encuentro con la danza de contacto, llevado a cabo por la licenciada Victoria Riva-Palacio. Esta bailarina mexicana, junto a la actriz cordobesa Irene Lázaro, también nos han hecho disfrutar de una obra interactiva de danza-teatro La bailarina de las olas, que trata sobre la vida de Isadora Duncan, pionera de la danza moderna, haciéndonos participar a niños y mayores desde el patio de butacas y en el escenario.

Tras la jubilación de Mar Montávez se ha hecho cargo de la Dirección del Aula. ¿Cuáles son sus objetivos más inmediatos?

Nuestra compañera Mar es una persona muy importante en este proyecto, que ha trabajado intensamente para el aula de forma generosa y constante. Seguro que seguirá colaborando con el proyecto. Desde el aula esperamos seguir en esa línea, buscando el conocimiento y disfrutando de los beneficios que nos aporta el baile. En la actualidad, aunque yo estoy coordinando, también integran el consejo asesor los profesores José Manuel Armada y Marta Domínguez. Nuestro objetivo es seguir las tres líneas de trabajo que nos marcamos al principio: crear un espacio de formación, en torno al cuerpo, con talleres prácticos de iniciación en diferentes estilos que nos conecten con otras culturas, pero sin olvidar la nuestra, otra línea de trabajo se reserva para la experimentación, con la continuidad del grupo de danza de la UCO. Por último, el importante espacio para la reflexión, investigación y el conocimiento, donde como hasta ahora, organizaremos conferencias, mesas redondas, jornadas, participación en congresos o encuentros. Compartimos que acabamos de participar en el habitual encuentro interuniversitario de grupos de expresión corporal y danza, que organiza Afyec (Asociación de Actividad Física y Expresión Corporal), que este año se ha celebrado en Barcelona.

¿Cuáles son los beneficios que nos aporta el baile en general, y para el estudiantado en particular?

Es conocido que bailar es estupendo para la salud física y psicológica. Incluso en nuestra universidad esta materia forma parte de programas de prevención de riesgos laborales. Son muchos los beneficios que nos aporta a nivel individual y colectivo. El movimiento nos ayuda a una buena construcción del esquema corporal, que es la imagen mental que uno tiene de su cuerpo. Pero no sólo mejoramos a nivel individual, sino que si trabajamos en grupo nos ayuda a mejorar los valores de convivencia. Las vivencias colectivas en torno al cuerpo, bien enfocadas, mejoran la autoestima, la empatía, el respeto a las propuestas de los demás, la comunicación, el clima de las aulas, la creatividad y también ayudan a la conservación del patrimonio y el acercamiento a otras culturas y el disfrute, entre otras cosas. Como docentes de Educación Musical y Educación Física no olvidamos que también nos ofrece muchas posibilidades a nivel educativo. El movimiento expresivo forma parte del currículo de los diferentes cursos desde infantil a la universidad, es uno de los medios de expresión musical y también es contenido del Área de Corporal. El alumnado de la UCO que se forma para ser educadores encuentra esta temática en sus asignaturas. Deben conocer y haber vivido la danza para poder transmitirla. Esta materia, además de ser un saber en sí mismo, puede ser una interesante herramienta en diferentes contextos de educación, formal y no formal.

Para participar en los talleres y actividades que desarrolla el aula, ¿es necesario tener conocimientos previos de danza o puede participar cualquier persona?

Nuestra filosofía es inclusiva, propiciando la asistencia de cualquier persona. Nuestras propuestas son abiertas, no sólo enfocadas a profesionales, aunque también se acercan y estamos encantados. Hay mucha participación de estudiantado universitario y la mayoría no tienen muchas vivencias previas. Lo bueno es ese contacto con el movimiento expresivo, es el clima de respeto y disfrute que se genera. No olvidamos el enfoque educativo, que ayuda a la formación de los futuros educadores que son parte de nuestro alumnado.

Aparte de las actividades que han realizado con motivo del Día de la Danza, ¿qué otras iniciativas tienen previstas para lo que resta de curso?

Ocurre que a partir de mayo el estudiantado de la UCO está muy centrado en la finalización del curso académico e intentamos buscar mejores fechas para realizar propuestas desde el Aula de Danza. Además, este año ha sido especial. Tras la pandemia y otras circunstancias, en este momento no tenemos formado el habitual proyecto del grupo de danza. Al ser en su mayoría los componentes alumnado universitario, al finalizar sus grados muchos no pueden continuar. Anteriormente, en estas fechas hemos participado en actividades con otras entidades no universitarias, dentro del Festival Internacional de Experiencias Riomundi, el Festival Contemporáneo Art-Sur Arte en Acción o talleres y actuaciones en diversos pueblos, que esperamos retomar. El grupo de danza de la UCO tenemos previsto activarlo el próximo curso. Desde aquí agradecemos a todas las personas que han participado y animamos a que se acerque todo el mundo que esté interesado.