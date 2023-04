El uso del agua en la sabana y Sudáfrica

El ciclo de seminarios de la Unidad de Excelencia María de Maeztu-Departamento de Agronomía de la Universidad de Córdoba Dauco Scientific Seminars. New research strategies in hydraulic engineering and plant production presenta dos citas en abril en las que abordará avances en el conocimiento de las dos áreas que conforman el departamento: la Ingeniería Hidráulica y la Producción Vegetal.

El primero de los seminarios se celebrará el viernes 21 de abril y estará centrado en el uso de las nuevas tecnologías de teledetección y mapeo para la gestión ambiental de un sistema semiárido como es la sabana. Serán la investigadora Ana Andreu y el profesor de Ciencias de la Geoinformación y Observación de la Tierra de University of Western Cape (Sudáfrica) Timothy Dube, quienes presenten los avances en investigación en este campo.