El papel del periodismo en zonas de conflicto, a debate en la UCO

Mañana, nueves, echa a andar el Seminario Permanente de Periodismo en Zonas de Conflicto «Julio Anguita Parrado» con el que la Cátedra Unesco de Resolución de Conflictos quiere convertir a la Universidad de Córdoba «en un observatorio permanente para servir de apoyo a la difusión de la labor periodística en zonas de conflicto», dice el director de la Cátedra, Manuel Torres quien remarca que «los conflictos que no tienen una proyección informativa en los medios de comunicación caen en el olvido, y el silencio es lo peor que le puede pasar a las poblaciones inmersas en una guerra que termina por ser larvada, pero no por ello menos cruenta».

El seminario lleva el nombre de Julio Anguita Parrado, de cuya muerte en Irak se cumplen ahora 20 años. En estas dos décadas, las guerras han cambiado, aunque no tanto. «Tecnológicamente han aparecido nuevos sistemas armamentísticos, hay nuevas estrategias como las llamadas guerras híbridas en las que juegan elementos desestabilizadores que no son propiamente el conflicto mediante armas convencionales y que pueden ser, por ejemplo, el envío masivo de personas sobre una frontera o la desinformación o la alteración de las comunicaciones o la alteración de precios en materias primas, pero al final las guerras siempre terminan en el cuerpo a cuerpo y la destrucción y la muerte. Hoy día vemos en Bajmut (Ucrania) la lucha de trincheras, exactamente igual no que hace veinte años, sino igual que hace más de un siglo en la I Guerra Mundial en los campos del Somme, por ejemplo o en el cerco de Stalingrado», remarca Torres.

Inmunizados

Para Torres, no es que nos hayamos inmunizados ante las guerras. «Todas las guerras cuando estallan, impactan sobre la opinión pública, sobre todo en las primeras semanas o cuando llegan noticias de grandes masacres o destrucciones, pero lo cierto es que con el paso del tiempo los medios van relegando la información a lugares menos destacados y las sociedades van perdiendo interés por el concreto conflicto. Los medios de comunicación tienen mucha responsabilidad en el interés mayor o menor sobre un conflicto en la medida que actúan desde una dedicación plena, hasta un «apagón» informativo que invisibiliza el mismo aunque siga existiendo. En todo caso, la prensa y los periodistas comprometidos tienen el deber de hacer pedagogía del conflicto para destacar las consecuencias negativas de los conflictos violentos y poner de relieve el valor de la prevención y la gestión pacífica de todo conflicto», comenta.

Gervasio Sánchez

El seminario se inicia con la intervención de Gervasio Sánchez que, como recuerda Manuel Torres, es un cordobés afincado en Aragón que ha desarrollado una labor de compromiso impagable para dar cobertura informativa a numerosos conflictos. Es autor de algunos documentales que dan testimonio de los dramas de la guerra.

«Nuestra idea es consolidar este seminario todos los meses de abril invitando a periodistas que han destacado por su compromiso con la defensa de los derechos humanos y con la denuncia de sus violaciones en zonas de conflicto».

Así, recurrirán a algunos y algunas de los premiados con el Premio Julio Anguita Parrado y también a otras figuras destacadas de la comunicación en diversos formatos: prensa, radio, televisión, redes sociales, etc. «Todos aquellos que contribuyen a que los conflictos bélicos no se olviden y colaboran a denunciar y a fomentar una mayor conciencia en favor de la resolución pacífica de aquéllos. No necesariamente en el futuro las sesiones serán en formato conferencia, pues dependiendo del momento informativo recurriremos a otros formatos como mesas redondas o jornadas de varios ponentes», explica Torres .