Manuel Torralbo competirá en el Trofeo Rector, ahora Trofeo UCO

En su 38ª edición, el Trofeo Rector estrena nombre: Trofeo UCO, porque, como explica la directora general de Deporte Universitario, Marta Domínguez, «uno de los objetivos prioritarios para esta nueva etapa es poner el acento en el deporte como centro de la Universidad, trasladando el foco de atención a una competición interna de la que es parte el conjunto de la comunidad universitaria, así como el personal de sus empresas, de Rabanales 21 e Imibic. Un trofeo inclusivo para todos y todas».

Pero más aún, «hablamos de un cambio de nomenclatura acorde con ese nuevo modelo inclusivo que poco a poco estamos implementando y que está relacionado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), promoviendo el bienestar de toda la comunidad universitaria, garantizando la inclusión, logrando la igualdad de género en la participación contribuyendo a la sostenibilidad».

Juega con quién quieras

El Trofeo UCO se ha adaptado a la comunidad universitaria del siglo XXI, y lo ha hecho rompiendo también el concepto de equipos cerrados por facultades o escuelas, con la apertura a la libre adscripción, «con la idea juega con quien quieras y, sobre todo después de la pandemia, con la idea muy presente de hacer actividad física, especialmente al aire libre, por salud, física y mental, y por disfrutar de las y los amigos en un entorno lúdico y saludable», señala Domínguez.

Por ello, una de las novedades de esta edición es la inclusión de nuevas modalidades de promoción, no competitivas, que se incorporan junto con las modalidades competitivas de los últimos tres años: ajedrez, bádminton, baloncesto 3x3, fútbol sala, fútbol 7, pádel, tenis, tenis de mesa, voleibol y voley-arena.

Estas nuevas movilidades son el spikeball, el pickleball y el ultimate fresbee. «Hablamos de deportes alternativos, o no convencionales. Disciplinas deportivas de fácil aprendizaje, que no exigen una forma física elevada y muy integradores. Se incluyen como modalidades de nueva promoción, no competitivas», subraya Domínguez quien manifiesta que «nuestro objetivo es innovar y despertar la curiosidad para llegar a toda la comunidad universitaria, a los practicantes y a los no practicantes y que descubran en el deporte una fuente de salud, diversión y una forma de relacionarse y desestresarse».

El spikeball es un deporte alternativo de pelota que se puede realizar al aire libre o bajo techo, para cuatro jugadores repartidos en dos equipos que se colocan alrededor de una red circular situada en el suelo, en la cual deben hacer rebotar una pelota. El pickleball es un deporte que combina aspectos del bádminton, tenis de mesa y pádel, además del tenis clásico, y el ultimate frisbee es un deporte alternativo de colaboración-oposición al que se juega con un disco volador mezclando otros deportes como el fútbol americano, el fútbol y el baloncesto.

Éxito de la convocatoria

Aunque los plazos de inscripción están aún abiertos -la inscripción por equipos está abierta hasta el 23 de marzo y la de jugadores hasta el 30-, ya hay más de 530 participantes inscritos, entre ellos, y por primera vez, el rector de la UCO, Manuel Torralbo. «Las modalidades de pádel, fútbol 7 y fútbol sala son las que más participantes acogen, por el momento», comenta la directora de Deporte, que aprovecha para animar a toda la comunidad universitaria a inscribirse

Las fases previas de las modalidades convocadas se están desarrollando desde el 15 de febrero hasta Semana Santa y las fases finales, en la segunda quincena de abril y la primera de mayo. Toda la información al respecto se puede encontrar en la web.

Premios

La inclusión de nuevos deportes y la participación del rector no son las únicas novedades de esta edición. «En nuestro empeño por contribuir con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, comenzamos hace dos años a introducir cambios en nuestros premios y decidimos premiar a nuestros participantes facilitando el consumo de salud», indica Marta Domínguez.

De esta forma, los campeones y subcampeones reciben un abono deportivo para el siguiente curso, de distinta duración, en función de si es tarjeta oro o plata, por el que podrán practicar deporte en la UCO en condiciones muy favorables, gratuitas en horarios estudiantiles y con descuentos en los horarios de alta demanda o en actividades dirigidas.

Los estudiantes, además, reciben medio crédito por participación en actividades deportivas universitarias, y los campeones de cada modalidad reciben otro medio crédito adicional.

Por último, los tres centros con más participantes en el trofeo UCO y los campeones y subcampeones reciben durante la Gala del Deporte un reconocimiento especial y tarjetones reciclables especiales Trofeo UCO con la edición, su nombre, y la clasificación obtenida.

Este año se incluye una novedad, que por ahora no se puede desvelar, porque aún se está perfilando, pero que tendrá un diseño exclusivo para esta competición, concluye la directora de Deporte Universitario.