Marta Alcaide Palos tiene 24 años y es estudiante de 4º curso del grado de Educación Social en la Facultad de Ciencias de la Educación y Psicología de la UCO. Ella realizó una estancia en Brasil gracias a una beca UCOIberoamérica que, aunque no fue exactamente lo que esperaba, sí resultó una experiencia enriquecedora, especialmente, a nivel personal.

Si no me equivoco, ha realizado una estancia de 10 semanas en la Universidad General de Sao Carlos, en Brasil, gracias a una beca UCOIberoamérica. ¿Cómo supo de estas becas?

La primera vez que supe de la existencia de esta beca fue en una charla educativa impartida por un antiguo alumno, el cual también optó por esta beca unos años antes. Una profesora fue la que nos comentó más sobre la beca e hizo que me interesara por ella. Tras una reunión con nuestro coordinador de grado, Blas Segovia, pude conocer más sobre ella. En esta beca se podía elegir entre ir a Argentina, Chile y Brasil para realizar el Practicum desde mi grado.

¿Por qué decidiste optar a una de las becas UCOIberoamérica de la Universidad de Córdoba?

Esta beca me pareció una manera de aprender profesionalmente sobre las desigualdades sociales en ese país, algo que pensaba podría ser una gran fuente educativa para mi futuro como educadora social.

¿Y qué te interesó en concreto de la Universidad Sao Carlos?

Lo que hizo que me decantara por la Universidad de Sao Carlos fue la relación entre el profesorado entre la universidad de Brasil y la Universidad de Córdoba.

¿En qué ha consistido tu estancia en Brasil?

No realicé las prácticas que desde la Universidad de Córdoba me explicaron, la cual consistía en asistir a comunidades de aprendizaje de manera presencial. Al llegar allí, no había nada presencial debido a la pandemia, es por ello por lo que dos días a la semana realizábamos tertulias pedagógicas entre profesorado y alumnado de la universidad de manera on line.

¿Qué ha sido lo más positivo de tu experiencia en Brasil?

Si tengo que destacar lo más positivo de mi estancia en Brasil, es lo que me ha servido personalmente ya que he aprendido a sobrellevar situaciones que se han presentado en un país no muy seguro, con otro idioma y una cultura diferente. Una experiencia única que no podría haber vivido sino es por la oportunidad de esta beca.

¿Crees que una estancia en un centro de educación superior de Sudamérica es tan valorada en un currículo como otra en un país europeo?

Creo que no es tan valorada por el desconocimiento de estas becas. Si se realizaran de manera coordinada y se difundieran más por parte de la Universidad, dándole el valor que tiene, podría ser una gran oportunidad para las personas que las realizan.

¿Recomendarías a otros compañeros de la UCO a optar a una beca de movilidad a algún país iberoamericano?

Sí, es una experiencia que recomiendo ya que es una gran oportunidad de viajar aprendiendo, aunque bien es cierto que pienso que se deberían mejorar aspectos por parte la Universidad de Córdoba, como la coordinación entre las universidades, teniendo claro qué se realizará durante la estancia en el país iberoamericano elegido, así como una mayor comunicación entre la persona responsable de movilidad y el alumnado que disfruta de la beca, ya que desde mi punto de vista se debería mejorar mucho más el seguimiento y acompañamiento a los alumnos y las alumnas que viajan.