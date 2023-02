La hidrología mundial, a debate en la UCO

La Asociación Internacional de Ciencias Hidrológicas (IAHS, International Association of Hydrological Sciences) es la encargada, desde hace 20 años, de definir las llamadas décadas científicas cuyo objetivo es optimizar esfuerzos para que el compromiso y el intercambio de ideas aceleren el conocimiento científico y la comprensión de un problema o fenómeno hidrológico específico.

Después de las décadas 2003-2012 (Predictions in Ungauged Basins, PUB) y 2013-2022 (Panta Rhei — Everything Flows: Change in hydrology and society), la IAHS se ha puesto en marcha para debatir y decidir un nuevo tema que defina la próxima década 2023-2032. Para ello, más de 50 especialistas internacionales se han reunido en la Universidad de Córdoba en el workshop Identifying the topic for the next scientific decade of IAHS, 2023-2032 para dar respuesta a las preguntas por qué, qué, cómo.