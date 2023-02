Derecho conmemora veinte años de la incorporación de los estudios de ADE

El decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Económicas y Empresariales (CCEE y EE), Luis Miranda, está contento de haber recuperado la total normalidad después de dos cursos afectados por la pandemia, una normalidad que dice «se nota en la cafetería, en los pasillos, en los claustros y en las aulas» que este curso abarrotan algo más de 2.500 estudiantes.

No oculta Miranda que le hubiera gustado que este curso se hubieran iniciado las ansiadas obras de ampliación del centro, pero aun tendrá que alargar la espera, ya que han surgido algunos escollos relacionados con la protección especial del inmueble, que comenzó a construirse en el siglo XVI para acoger un convento carmelita y cuyo claustro está catalogado Bien de Interés Cultural (BIC). El máximo responsable del centro entiende que no son cuestiones «insalvables» ya que la protección no afecta al espacio en el que está prevista la construcción del nuevo edificio auxiliar, que se elevará en el jardín delantero de la facultad y cuyo proyecto cuenta ya con el visto bueno de la Delegación de Cultura de la Junta. Por ello, y a pesar de estos inconvenientes, el decano espera que la próxima primavera se puedan licitar las obras y que estas comiencen lo antes posible.

El futuro edificio permitirá a la facultad acoger más alumnos de Administración y Dirección de Empresas (ADE). El año pasado, la Facultad estrenaba 14 nuevos despachos precisamente para ubicar al profesorado de este grado.

Aniversario

Los estudios de ADE serán los protagonistas de la vida académica del centro este curso. «Celebramos que los estudios de ADE están plenamente consolidados después de 20 años», señala Luis Miranda quien anuncia que precisamente esta conmemoración tendrá especial relevancia durante la Semana Cultural -en realidad quincena- que, como es tradicional, celebra en abril con motivo del día de San Vicente Ferrer, uno de los patronos del centro universitario. Como suele ser habitual, habrá conferencias, charlas profesionales y otras actividades lúdico-culturales en la que el alumnado tendrá un papel principal.

Másteres

Este curso también se han cubierto los másteres que se imparten en la Facultad: el de Comercio Exterior, Asesoría Jurídica de Empresas, que se puede realizar junto al de Abogacía, MBA y Resolución de Conflictos, aunque el que mayor demanda tiene es el de Abogacía, que este curso cuenta con más de 80 alumnos y que es habilitante para el ejercicio de la abogacía. «Vienen alumnos de fuera, no solo de otras provincias andaluzas, sino de toda España, y eso es positivo»,

La recuperación de la normalidad también se hace patente en la movilidad tanto del estudiantado como del profesorado. «Ha vuelto a lo que era antes de la pandemia. Este centro, junto al de Filosofía y Letras, es uno de los que tiene más movilidad internacional y recibimos a muchos alumnos de fuera», comenta Luis Miranda quien espera que este año, los estudiantes más destacados del doble grado puedan realizar el tradicional intercambio con la Universidad de Virginia de EEUU.