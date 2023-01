La Universidad abre sus puertas a estudiantes de Bachillerato y ESO

El vicerrector de Estudiantes y Cultura de la UCO, Israel Muñoz, resalta que las cifras son ligeramente superiores a las del curso anterior y se muestra satisfecho con los datos de matriculación.

Precisamente para mantener esos buenos datos la actual edición del PACE cuenta con 40.000 euros más, alcanzando los 99.700 euros de presupuesto.

El nuevo plan contempla algunas novedades respecto a ediciones anteriores, entre las que destacan dos: Las charlas dirigidas a las asociaciones de madres y padres de alumnado (AMPA) y, también por primera vez, las acciones dirigidas a ciclos formativos de grado superior y al segundo ciclo de la ESO.

«Sabemos que en muchas ocasiones los futuros estudiantes de la universidad deciden su futuro junto a sus padres» y «creemos que los padres son otros de los agentes que se habían olvidado», comenta Muñoz quien indica que, la Oficina de Información al Estudiante de la Universidad ha concertado 120 reuniones con ampas de toda la provincia. «Son muchas y eso demuestra el interés de los padres por los estudios de sus hijos».

Por otro lado, se ha está haciendo una campaña importante en los centros donde se imparten ciclos de formación superior porque «nos parecía otro colectivo que podía decidir continuar sus estudios en la Universidad y que también habían sido olvidados hasta ahora».

Estas charlas, extensibles al alumnado de Bachillerato y 4º de ESO, son una de las actividades tradicionales del plan que tendrá en OrientaIUCO su cita más destacada. En la pasada edición, en las tres jornadas que dura la feria universitaria pasaron por el campus de Rabanales unas 9.000 personas, principalmente, estudiantes, que tienen la oportunidad de conocer de primera mano los títulos que oferta la UCO, sus salidas profesionales, la investigación que desarrollan los distintos grupos de investigación y todas las actividades socio-culturales y deportivas que se desarrollan en cada centro. Todo ello, de la mano de docentes, estudiantes, responsables universitarios, los distintos departamentos y entidades de la UCO.

Junto a OrientaUCO, las visitas de alumnado a los distintos centros de la Universidad son otra de las actividades destacadas del plan. «Hemos potenciado que sean los centros los que nos visiten a nosotros», dice el vicerrector de Estudiantes quien no quiere dejar de subrayar el gran trabajo de coordinación y organización que hay detrás del PACE. «Los institutos y los centros nos abren sus puertas, y desde la Delegación de Educación se hace un esfuerzo muy importante, igual que los distintos centros de la Universidad, la Oficina de Información al Estudiante, PDI, PAS, consejos de estudiantes, etc.».

Para el próximo año, el vicerrector espera poder informar en estas charlas sobre las convalidaciones de asignaturas para estudiantes que acceden a la Universidad provinientes de un ciclo de formación superior. En este sentido, Israel Muñoz quiere cerrar con la Delegación de Educación un mapa de convalidaciones.

Las visitas se organizan en función de los intereses de cada centro. «Les interesa estar allí y saber qué se siente, cómo se siente un estudiante universitario», apunta Muñoz.

Además de las visitas de los centros, profesorado, personal contratado y estudiantes, así como miembros de la Oficina de Información al Estudiante, acuden a los distintos centros educativos para ofrecer información sobre el acceso a la UCO, el PEvAU, y otras cuestiones generales. «Ese trabajo de base es muy importante», recalca Israel Muñoz.

El Plan Anual de Captación de Estudiantes incluye así mismo distintas acciones lúdico-académicas con las que se quiere hacer partícipe al estudiantado de Bachillerato en la Universidad.

La semana pasada daban comienzo las ya tradicionales olimpiadas y las jornadas de laboratorio también atraen a numerosos alumnos. Con estas actividades, además, se pretende despertar entre las estudiantes vocaciones por las denominadas carreras STEM (Ciencias, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas, por sus siglas en inglés).

La UCO llega a los centros

El Plan Anual de Captación de Estudiantes se estructura en tres programas, el primero de los cuales contempla visitas de docentes y responsables de la UCO a los centros educativos que participan en el PACE. En estas visitas se ofrece información general sobre la Universidad de Córdoba, sus centros y títulos dirigida a estudiantes de ciclos formativos de Grado Superior, de 2º de Bachiller y de 4º de ESO, así como a las asociaciones de madres y padres de alumnado (AMPA). Igualmente se informa sobre la PEvAU y la preinscripción en la Universidad cordobesa.

Los futuros alumnos van a la UCO

Sin duda, uno de los programas más solicitados por los institutos y colegios es el de visitas de su alumnado a la propia Universidad. Así, se les brinda la oportunidad de conocer la UCO in situ, recibiendo información sobre la oferta académica y el acceso a la universidad. Dentro de este segundo programa del PACE se desarrolla el programa OrientaUCO, tanto en su versión presencial y virtual, que incluye, entre otras actividades, la Feria UCO del Estudiante, jornadas de puertas abiertas -abiertas también a las ampas-, de introducción a los laboratorios y jornadas científicas.

La cara lúdica de la Universidad

El tercero de los programas del PACE es el de las actividades lúdico-académicas con las que se pretende dar a conocer a los futuros estudiantes toda la oferta complementaria de carácter cultural, deportivo, cooperativo, etc., que se desarrolla en la Universidad de Córdoba sin perder de vista, como no puede ser de otra forma, el aspecto académico. En este ámbito se organizan distintas actividades como olimpiadas, juegos deportivos, concursos, premios universitarios, etc. Todos estos eventos están pensados para alumnado de Bachillerato.