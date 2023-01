Antonio Ortiz es uno de los estudiantes que han participado en el Proyecto de Intervención Socioeducativa Integral para favorecer la incorporación y promoción académica del alumnado del barrio de Las Palmeras. Actualmente, estudia un ciclo superior de Integración Social gracias al apoyo recibido por las distintas instituciones implicadas en el proyecto, entre ellas, la UCO, y también el de su familia. Ahora, su objetivo es terminar el grado que ha comenzado y, después, tratar de acceder a la Universidad para poder ayudar a su barrio.

¿Qué ha sido lo más importante de este programa para ti? ¿Crees que si no hubieras contado con el respaldo del programa habrías logrado acceder al ciclo superior?

Lo más importante ha sido la oportunidad de poder formarme en lo que más me gusta y juntando las dos preguntas yo me quedé fuera de las listas del grado medio en el público y gracias a esta ayuda me pude meter por uno privado, ya que si no, no hubiera tenido cómo estudiarlo.

¿Qué papel ha jugado tu familia a la hora de concluir tus estudios primarios y acceder a la formación profesional de ciclo superior?

Pues muy importante. Han sido una gran apoyo, desde mis padres, que no dejaron de creer en mí y apoyarme en todo lo que hacía, y no solo mi familia, porque en asociaciones de mi barrio que también lucharon por mí como Estrella Azahara y RedXXI. Gracias a ellos me gusta tanto este mundo que estudio.

Te has convertido en uno de los pocos estudiantes de tu barrio en acceder a un ciclo superior. Cuando eras niño, ¿pensabas en estudiar? ¿Te llamaba la atención o ha sido a raíz del programa que te planteaste estudiar este ciclo?

Pues cuando era niño la verdad que estudiar no me gustaba, es más, en el instituto era de los que más «la liaban» porque no me gustaba estudiar, pero llegó un día en el que vi lo mal que estaba mi barrio y dije: yo quiero cambiar esto.

¿Qué destacarías del apoyo que has recibido de la Universidad para ayudarte a estudiar?

Lo cerca y atentos a nosotros que están porque no solo nos dan el apoyo económico sino el apoyo que se necesita para saber que se puede y no estamos solos.

¿Animarías a otros jóvenes de tu barrio que ahora están en la ESO a seguir estudiando y hacer un ciclo medio o superior o una carrera universitaria?

Por supuesto, que sigan estudiando y formándose en lo que les guste porque el camino es duro pero satisfactorio también.

¿Cuáles son tus objetivos? ¿Qué te gustaría hacer una vez que concluyas el ciclo?

Mis objetivos son poder sacarme mi Grado y cuando termine intentar entrar en la universidad y poder ayudar a cambiar mi barrio en lo que yo pueda.