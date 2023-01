«La intención es reanudar las excavaciones en primavera»

La Universidad de Córdoba ha concedido al Ayuntamiento de Fuente Obejuna uno de sus premios Tomás de Aquino, una de las máximas distinciones de la universidad cordobesa, en reconocimiento a la confianza depositada por el Consistorio melariense en la institución universitaria con la cesión del yacimiento de la ciudad romana de Mellaria, en la que el grupo de investigación Patricia viene investigando desde hace una década.

¿Qué supone para la institución que preside recibir este reconocimiento?

Reconocimientos como este vienen a decirnos que vamos en la buena dirección cuando pequeños municipios como Fuente Obejuna apuestan por poner en valor su patrimonio histórico para contribuir con ello a la mejora de la economía y al progreso de un territorio cada vez más despoblado.

El premio reconoce la confianza del Ayuntamiento en las capacidades de desarrollo territorial que genera la investigación básica de la UCO con la compra y cesión a la Universidad de la ciudad romana de Mellaria. ¿Tuvo siempre claro el Ayuntamiento que la puesta en valor del yacimiento debía ir de la mano de la Universidad?

La ciencia es un gran compañero de viaje para este proyecto. Siempre tuvimos muy claro que la Universidad debía ser un pilar fundamental para la puesta en valor de Mellaria. Pero no solo la ciencia, también el apoyo del resto de administraciones públicas y una adecuada financiación son esenciales para conseguir el éxito.

La compra-venta de la finca donde se ubica el yacimiento y su cesión a la UCO fue la culminación de una colaboración que se inició en 2014. ¿Cómo surgió esta colaboración? ¿Está satisfecha con los resultados de dicha colaboración?

Recién tomado posesión de mi cargo, Antonio Monterroso me presentó los trabajos que tenían ya realizados y me manifestó la intención de seguir con la investigación, desde este momento me puse a su disposición para trabajar conjuntamente. Durante estos años, la Universidad de Córdoba ha estado realizando diferentes trabajos sobre el terreno para poder garantizar la existencia de la Ciudad Romana de Mellaria. Con el conocimiento del gran patrimonio del que dispone nuestro municipio, el Ayuntamiento de Fuente Obejuna firmamos un convenio con la Universidad, donde nos comprometíamos a adquirir los terrenos y la Universidad a seguir trabajando en poner en valor el yacimiento. Estoy muy satisfecha con los resultados, unos resultados de un trabajo bien hecho por parte de la Universidad y de nuestro Ayuntamiento, que han sido posible gracias a las facilidades de accesibilidad a la finca durante estos años por parte de la familia Pulgarín-Romero, anteriores propietarios de los terrenos.

Hasta el momento solo unas pocas personas han tenido la suerte de visitar las excavaciones. ¿Entra en los planes del Ayuntamiento que se pueda abrir al público a corto plazo?

La intención es reanudar las excavaciones para primavera y acondicionar las excavaciones con seguridad para ser visitado.

¿Habrá un centro de interpretación del yacimiento en el municipio?

Estamos trabajando en adaptar el antiguo museo como museo exclusivo de Mellaria.

Las excavaciones requieren inversión. ¿Echa de menos una mayor financiación por parte de otras administraciones para poder mantener las excavaciones y avanzar con más celeridad en la recuperación de las ruinas?

Cuando se compraron los terrenos se hizo un acto donde asistieron todas las administraciones y se comprometieron en apoyar el proyecto, esperamos y deseamos que así sea lo antes posible.