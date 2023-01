50 charlas darán a conocer el papel de la mujer científica

Este lunes comenzaban un año más las Charlas 11F que organiza la Unidad de Cultura Científica y de Innovación (UCCi) de la Universidad de Córdoba con motivo del Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Estas charlas, protagonizadas por profesoras e investigadoras de la UCO, tienen por objetivo de promover las vocaciones científicas entre las futuras estudiantes universitarias mostrándoles el trabajo que ellas realizan.

Este año, se estrena en el programa la investigadora Naima Z. Farhane, del Departamento de Investigación psicosocial, psicología clínica y aplicada de la UCO. Farhane siente que difundir el papel de la mujer en el ámbito de la investigación es «una responsabilidad» porque «siguen faltando referentes de mujeres en la ciencia» y porque «todas las actividades de divulgación me parecen que tienen una función esencial porque dan sentido al trabajo que se hace en la Universidad, que muchas veces parece que estamos en una burbuja a la que no se accede y entrar en contacto con la sociedad y transmitirle lo que hacemos me parece significativo y emocionante» y «creo que puede servirle mucho a las adolescentes y a las niñas que vean que hay mujeres como ellas que estamos en estos tipos de trabajos, que conozcan lo que hacemos, los beneficios y también las dificultades que nos encontramos como mujeres investigadoras».

La charla

En esta ocasión, Farhane se dirigirá a alumnado de 2º de Bachillerato a quien les hablará, además de poner de relieve el papel de la mujer en la ciencia, en la Universidad y en la psicología, de los avances y descubrimientos que se han llevado a cabo por mujeres en diferentes ámbitos y, sobre todo, «me gustaría desmitificar la concepción que tienen las chicas y la sociedad en general de que la ciencia es una labor exclusiva de la investigación básica, de laboratorio. Mucha gente que piensa que la ciencia es estar con una bata blanca en un laboratorio», cuando , por ejemplo, ella misma hace investigación de campo, psicología aplicada. Por ello, esta joven investigadora espera «despertar interés científico» cuando descubran que «cosas que piensan que no tienen nada que ver con la ciencia, es todo lo contrario, es lo que hacemos en nuestro día a día».

Y junto a todo lo anterior, también les contará su experiencia como investigadora de la UCO y también «dar el punto objetivo de la investigación porque tiene muchas sombras, hay cosas muy complicadas y que tienen muchas dificultades, pero también tiene cosas muy agradables como el conocer diferentes grupos de investigación de España y otros países, y también la interdisciplinariedad, que es casi un requisito, etc., que son aspectos que pueden motivar esos intereses por la ciencia».

Papel de la mujer

Como ocurre en otros muchos ámbitos, en la psicología también faltan referentes femeninos, aún siendo una profesión muy feminizada. Las ciencias de la salud y las ciencias sociales son sectores muy feminizados a nivel de formación pero luego choca con la falta de información sobre el trabajo de las mujeres en estos estudios. «Hay muchas mujeres en la psicología pero cuesta mucho trabajo llegar a conocer qué han hecho las mujeres en el ámbito de la psicología, que se representen, que se pongan en valor o incluso que se nombren a todas esas mujeres que han influido al conocimiento de la psicología y han contribuido a la reconceptualización de la ciencia de la psicología», señala Farhane, quien pone de relieve que esta falta de presencia es «un sesgo y sobre todo implica una minimización de la importancia de la contribución de las mujeres a la psicología».

Elección

La falta de referentes femeninos influye en la elección de estudios por parte de las adolescentes. Por ello, esta investigadora cree que es fundamental que desde las primeras etapas educativas se hable de las mujeres en la ciencia, se ponga de manifiesto su papel y la contribución que han realizado a los distintos ámbitos del saber para «romper la brecha de los sueños, esos pensamientos recurrentes que tienen las niñas y las adolescentes de esto no es para mi o yo no valgo para esto, me tengo que quedar en el ámbito en el que me siento cómoda o parece que es donde tengo que estar. Simplemente para ser capaces de romper eso y dar la oportunidad y fomentar esas vocaciones e intereses científicos y para tratar de aspirar a una representación equitativa de las mujeres en la ciencia, en todos los ámbitos y en todos los niveles», concluye la investigadora.