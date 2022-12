«El relevo generacional será una de las líneas estratégicas»

José Manuel Palma Herrera asume como vicerrector de Personal Docente Investigador un necesario relevo generacional y la estabilización del personal.

Lleva solo unos meses en el cargo pero me imagino que ya habrá realizado una evaluación del personal docente investigador (PDI) de la Universidad. ¿Qué fotografía ha obtenido?

La verdad es que la llegada al cargo no ha supuesto sorpresas en este sentido. No en vano, independientemente del cargo que pueda ocupar, pertenezco al colectivo de PDI de la Universidad. Tenemos una plantilla de aproximadamente 1500 profesores muy comprometidos con su Universidad y con hacer las cosas bien tanto a nivel docente como investigador. Pero es, al mismo tiempo, una plantilla exigente, que se queja, y con razón, de una burocracia desmedida que le ocupa buena parte de la jornada; que demanda seguridad en su promoción profesional; descontenta con la duración excesiva de los procesos selectivos en los que participa o que se ponen en marcha para atender necesidades docentes; que ve cómo algunas de las actividades que desarrolla no tienen el reconocimiento debido, o que no entiende por qué ciertos derechos son reconocidos de manera desigual en el colectivo del profesorado cuando se realizan exactamente las mismas tareas. Es, además, una plantilla con una edad media que comienza a ser elevada y que necesita un relevo generacional en los próximos años, pero en el que hay que ir trabajando ya, pues un profesor universitario que haga buena docencia y buena investigación no se forma de la noche a la mañana.

¿Cuáles van a ser sus principales líneas de trabajo en este mandato?

Como ya he señalado, el relevo generacional será una de las líneas de actuación estratégicas de este mandato, porque la Universidad de Córdoba no se puede permitir perder posiciones en los rankings existentes. Pero, junto a lo anterior, consideramos absolutamente fundamentales la estabilización y promoción del profesorado procurando que tengan una seguridad laboral que les permita centrar su atención en lo que debe constituir su prioridad, que es su formación y su actividad académica. Aspiramos, asimismo, a mejorar las condiciones laborales tanto del PDI funcionario como del contratado. En lo que dependa de nosotros, abordándolo, y en lo que dependa de instancias superiores, trasladando sus reivindicaciones y apoyándolas. Es absolutamente necesario introducir correcciones en la regulación de los procesos selectivos para resolver con mayor celeridad los concursos de plazas de profesorado y contar, asimismo, con mecanismos ágiles que permitan hacer frente a necesidades docentes surgidas de forma sobrevenida.

Actualmente, ¿considera que la plantilla del PDI está bien dimensionada?

En líneas generales sí lo está. Es cierto que existen áreas que, por razones muy diversas, pueden encontrarse en situación más precaria que otras en lo que hace a recursos humanos, lo que se traduce en que su profesorado tenga que dedicar la mayor parte de su jornada a la docencia, quedándole menos tiempo del deseable para la investigación. En este sentido, debemos reforzar estas áreas para conseguir que sus integrantes tengan un mayor margen para la investigación, que además de ser fundamental para la promoción profesional, constituye una línea estratégica para la Universidad de Córdoba.

«Hay que introducir correcciones en la regulación de los procesos selectivos»

¿Tiene en mente algún cambio para el plan de estabilización y promoción del personal docente e investigador?

Contamos ya con planes de esta naturaleza. En este sentido, el Convenio Colectivo del PDI laboral supuso un avance muy importante en la carrera profesional. Y, si hablamos de profesorado funcionario, el derecho a la promoción está igualmente reconocido y se opera con absoluta normalidad en este sentido. Con todo, estamos trabajando con el Vicerrectorado de Política Científica en planes específicos dirigidos a ese necesario relevo generacional al que hacía referencia. Además, debemos estar muy pendientes de los cambios que en este sentido pueda traer la nueva Ley Orgánica del Sistema Universitario que, parece, será aprobada la próxima primavera.

¿Habrá modificaciones en el régimen de incompatibilidades del PDI?

En principio no tenemos nada previsto. Y no parece que la Ley Orgánica del Sistema Universitario, que como digo se espera sea aprobada pronto, traiga cambios sustanciales en este tema.

Y en el programa de reconocimiento de actividades, ¿se plantea novedades?

El del reconocimiento de actividades es una de las cuestiones que genera frecuente malestar entre el profesorado, pese a que contamos con un documento de reconocimiento de actividades docentes, de investigación y de gestión que es bastante completo. No obstante, faltan actividades que deben ser reconocidas y, algunas de las que ya aparecen, tal vez deban ser reconocidas de un modo diferente a como lo son en este momento. En cualquier caso, parece que va a ser la propia Ley Orgánica del Sistema Universitario que, como ya he dicho, todo indica que se va a aprobar, la que obligue a introducir cambios en esta materia.

Por lo que respecta a la estructura departamental, ¿se va a mantener la estructura actual?

Ahora mismo no tenemos motivos para modificarla. No obstante, es posible que la Ley Orgánica del Sistema Universitario y su normativa de desarrollo traigan cambios en la configuración de áreas y departamentos que, como es lógico, tendremos que implementar.