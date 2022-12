«Creo que la mejor forma de aprender es trabajando»

Virginia Carretero estudió Administración y Dirección de Empresas. Tras su primer máster descubrió que quería formarse como profesora de español como lengua extranjera y para ello, el pasado curso inició el máster de Español: Lengua, Literatura, Historia o Enseñanza de la UCO en el marco del cual ha realizado una estancia Erasmus+ para estudiantes de grado, máster y doctorado en países del programa en el Instituto Cervantes de Budapest (Hungría).

¿Ha habías realizado alguna estancia Erasmus con anterioridad?

Sí, es mi tercera movilidad. En el Grado de Administración y Dirección de Empresas tuve la suerte de realizar un Erasmus de 9 meses en Birmingham (Reino Unido). Posteriormente, con el máster de profesorado, estuve 2 meses en París (Francia), en el Liceo Luis Buñuel. Y por último, esta última estancia en Budapest (Hungría), en el Instituto Cervantes, durante 3 meses (junio, julio y agosto de 2022).

¿Por qué optaste al Instituto Cervantes de Hungría? ¿Valoraste otras opciones?

Sí que valoré otras opciones. Tengo familia por parte de mi madre en París, lo que me facilitaba el alojamiento, y en Alemania, mi padre actualmente vive allí. Pero tras valorar todas las opciones, y ponerme en contacto con varios centros Cervantes de Europa, tuve la suerte de ser admitida en el de Hungría. Reconozco que no fue la primera opción que valoré, pero sí que fue una muy buena opción porque implicaba salir fuera de mi zona de confort, vivir con la familia cerca, o completamente sola en un país que no conocía, con una lengua totalmente distinta a la nuestra y que no manejaba.

¿Cuáles son las principales dificultades que has encontrado en tu movilidad?

La principal dificultad es la económica. Tenía algo de ahorros, pero tuve que acceder a la ayuda de mis padres pues la beca es insuficiente para poder realizar la estancia. Sinceramente, tengo muchísima suerte, pues sé que no cualquiera puede decidir irse 2 o 3 meses al extranjero, y acceder a una experiencia que te ayuda a crecer enormemente tanto personal como profesionalmente.

¿Crees que el nivel de estudios de la UCO está a la altura de las exigencias de la beca?

Sí, si soy sincera, creo que realmente la mejor forma de aprender es trabajando. Ya sea realizando unas prácticas en Córdoba o en el extranjero, y por suerte, la UCO tiene muchas opciones al respecto, solo hay que saber buscarlas e informarse bien.

¿Qué esperas que te aporte esta estancia tanto a nivel personal como profesional?

A nivel personal me ha aportado una gran seguridad en mí misma, conocer a gente maravillosa en una ciudad con una historia cultural increíble y aprender algo de húngaro. A nivel profesional, la suerte de poder realizar prácticas en el Instituto Cervantes, que es la principal institución de enseñanza de la lengua española para extranjeros en el mundo. Conocer cómo funciona, poder participar en los eventos que organizaban, observar el proceso de enseñanza que allí se imparte, todo esto me ha dado una visión nueva sobre cómo enseñar el español y estoy segura que me hará mejor profesional.