«He vuelto con muchas ideas de cara a futuros proyectos»

Francisco Medina Bautista es graduado en Medicina Veterinaria por la Universidad de Córdoba. Recientemente he realizado una estancia Erasmus+ de prácticas para estudiantes de grado, máster y doctorado en países del programa de 3 meses de duración en la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Zúrich (Suiza), en donde principalmente se vio envuelto en la clínica diaria de la que se responsabilizaba su unidad de anestesiología. Además, tuvo la oportunidad de escribir un case report acerca de la necesidad de implementar rondas de morbilidad y mortalidad en anestesiología veterinaria de cara a crear una cultura saludable del error.

¿Por qué solicitaste una estancia en la Universidad de Zúrich? ¿Fue tu primera opción?

Principalmente porque su grupo de investigación tiene gran prestigio a nivel mundial en el campo de la anestesiología veterinaria, y especialmente, en la anestesiología equina, que es el tema principal de nuestra tesis. Algunos compañeros de trabajo que habían ido previamente ya me habían comentado que su experiencia fue muy enriquecedora, y que el trato recibido fue inmejorable. Sí, fue mi primera opción, la verdad es que me considero bastante afortunado.

¿Cuáles han sido las principales diferencias que has encontrado entre la UCO y la Universidad de Zúrich?

Pues la diferencia económica es notoria, allí tienen acceso a instalaciones de primer nivel que aquí no, y su casuística es bastante mayor. Además, su universidad es muy internacional y los grupos de estudiantes son bastante más reducidos que aquí, de forma que pueden practicar más las diferentes habilidades y destrezas.

¿Crees que estudiar fuera de España es imprescindible para tener una formación óptima?

Apostaría a que sí, pero no por la formación, que diría que es equiparable, sino por aprender diferentes formas de trabajar y, sobre todo, porque supone salir de la zona de confort, que siempre ayuda a mejorar.

En tu caso, ¿Qué crees que es lo más importante que te va a aportar esta experiencia en la Universidad de Zúrich?

Elegiría, por ejemplo, el enriquecimiento a nivel cultural que supone estar en un país extranjero, especialmente Suiza, que me ha resultado bastante diferente al resto de países de Europa occidental, o los amigos que he hecho allí, por supuesto. Aunque, también destacaría que esta experiencia me ha ayudado a mejorar mucho a nivel profesional, aunque eso, más que yo, deberían confirmarlo mis compañeros con los que trabajo ahora de nuevo que serán los que habrán notado el cambio, o eso espero (risas). Pero, definitivamente, he vuelto con muchas ideas de cara a futuros proyectos y con aun más ganas si cabe de trabajar para poner en práctica muchas de las cosas que he aprendido allí.

¿Te has sentido respaldado por la Universidad de Córdoba a la hora de gestionar la beca?

Sí, en todo momento me ha facilitado la información que necesitaba, incluso aunque los meses de la estancia abarcaron gran parte del periodo vacacional. De hecho, me gustaría darles las gracias de nuevo tanto al personal de la Oficina de Relaciones Internacionales como a la Universidad de Zúrich por haberme permitido llevar a cabo esta experiencia