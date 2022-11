Recuperar la convocatoria de septiembre, un objetivo clave

El pasado 8 de noviembre, Sara Muñoz era elegida nueva presidenta del Consejo de Estudiantes de la Universidad de Córdoba (Ceuco), cargo en el que releva a Juan José Morente, cuya labor pretende continuar. «Me gustaría terminar todo lo que a él no le dio tiempo y cambiar todas las dinámicas que él mismo me ha transmitido que se podrían mejorar. Su base siempre fue la reconstrucción, y creo firmemente que esto lo ha conseguido, en este camino, se ayudó principalmente de formar a los actuales y futuros representantes, que es en lo que se fundamenta mi mandato. Queremos ampliar las líneas de formación que hemos trabajado hasta ahora y vamos a introducir aspectos como la Calidad del Sistema Universitario», señala.

Muñoz no es novata en esto de la representación estudiantil -ha sido presidenta del CEU de la Facultad de Filosofía y Letras y directora de la Comisión de Actividades del Ceuco-. Esa experiencia le ha permitido «desarrollar la capacidad de liderazgo, así como la resolución de problemas y la organización de eventos», aspectos que «junto a la lucha por su estudiantado, son las características que una Presidencia debe tener. No obstante, soy consciente de que me queda mucho que aprender de las tareas que ostento, que reside en el conocimiento profundo de nuestra Universidad y su gestión», dice.

Mucho trabajo

La principal preocupación de Muñoz ahora es la negociación del calendario académico con el Rectorado, «motivo de crispación de todos los colectivos de la Universidad. Además, tenemos en agenda la propuesta del Estatuto del Estudiante que el nuevo equipo de Manuel Torralbo propuso durante su campaña, así como los cambios de normativas que se aproximan tanto del Reglamento de Régimen Académico como las que vayan a requerir la próxima Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU) y la Ley de Convivencia Universitaria (LCU)».

Además, la presidenta del Ceuco reconoce que «lo más escuchado en todos los espacios de la UCO es la recuperación de la convocatoria extraordinaria de septiembre gratuita. Este tema se ha debatido en muchas ocasiones, y ya vimos en las elecciones cómo era motivo de peso a la hora de atraer el voto del estudiantado. Ceuco se plantará en las negociaciones del calendario académico para que vuelva tal y como era, gratuita y como tercera convocatoria».

Por otro lado, afirma que «se hace notorio que en los itinerarios conjuntos hay errores evidentes en cuanto a su organización y su propia figura como titulación, siendo de las más afectadas en temas de becas, horarios y planes de estudio».

Buenas relaciones

Hasta ahora, el Ceuco está «gratamente sorprendido» de comprobar que la cercanía del equipo rectoral «no era solo cosa de una campaña electoral, sino que realmente tienen un posicionamiento muy transparente y de comunicación con la comunidad universitaria», reconoce Sara Muñoz quien, sin embargo, dice que «aún creo que hemos de acostumbrarnos los unos a los otros, tanto ellos como mi equipo acaban de entrar en contacto para trabajar, por lo que habrá que ver su evolución en el tiempo y poder responder a esto en unos meses».

«El estudiantado de la UCO es bastante más revolucionario de lo que aparenta. En las cuestiones relativas a la gestión, cada vez hay una comunicación más fluida con los Consejos para la resolución de toda problemática, y es a través de estas mismas acciones, ayudando a quien lo necesita, como muchas veces conseguimos mayor implicación como respuesta a al consejo por su ayuda. Cuantas más actividades promovemos, más atención nos prestan nuestros compañeros, y eso siempre será de agradecer, pues no somos nadie sin ellos», remarca la representante estudiantil.

Lo más importante desde Ceuco es «no inmiscuirse en la autonomía de los consejos de centro, pero sí asegurar que todos ellos tengan voz y voto en las cuestiones que se negocien con rectorado de forma común, como asegurar una financiación por parte de los centros. Con esto, la comunicación nunca dejará de ser fluida y el respeto mutuo por nuestras tareas será la base de la colaboración y la convivencia», afirma Sara Muñoz.