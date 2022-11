«Yo destacaría la flexibilidad de sus planes de estudios»

El profesor Ignacio Cubillo, del Área de Derecho Procesal de la Facultad de Derecho y Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Córdoba ha realizado una estancia docente del programa Erasmus KA-107 en la Universidad de Concepción (Chile) de una semana, en concreto del 21 al 28 de septiembre de 2022. Para este profesor, este tipo de estancias son «altamente provechosas».

¿Por qué se animó a hacer esta movilidad Erasmus?

En primer lugar, porque siempre me ha atraído la cooperación interuniversitaria; y en segundo término, porque, este caso concreto, en la universidad de destino trabaja un profesor al que dirigí la tesis hace años y que integra un Departamento en el que varios de sus miembros han realizado tesis doctorales en España, lo cual suponía un indicio fuerte de interés por nuestro país y por nuestro sistema judicial, que presagiaba vías de colaboración provechosas.

¿Qué destacaría de su estancia en Chile?

Yo destacaría sin duda la buena acogida recibida en la universidad de destino. Todo fueron facilidades para acudir, para tramitar y para poder ejecutar la beca del programa Erasmus de la que he disfrutado; aunque las fechas tuvieron que moverse en diversas ocasiones a causa de la pandemia, la predisposición de la Universidad de Concepción y de su Facultad de Derecho siempre fue muy favorable.

Entonces, ¿encontró facilidades por parte de la UCO y de la Universidad de Concepción para realizar su estancia?

Sí, tanto en la Universidad de Concepción -como ya he señalado- pues fue sencillo concretar el programa de actividades docentes, como en la UCO, a través de la Oficina de Relaciones Internacionales (ORI) y del vicedecanato de Relaciones Internacionales de mi Facultad, ya que las gestiones y la comunicación con estos servicios fueron ágiles y directas. Da gusto comprobar el buen funcionamiento de ciertos servicios universitarios, que hacen la vida académica mucho más llevadera.

¿Cuáles fueron las principales diferencias que encontró entre la docencia aquí y en Chile?

Me alegró constatar que su sistema jurídico se inspira mucho en el español, al menos en cuanto al sistema procesal. Les interesan nuestras reformas legales y el desarrollo de nuestra jurisprudencia, que suponen un punto de apoyo para sus reformas. En cuanto a la docencia, yo destacaría la flexibilidad de sus planes de estudios para incluir asignaturas optativas inicialmente no previstas, lo que favorece un intercambio docente como el que yo he realizado, de lo cual tendríamos que aprender.

¿Cree que los docentes deberían realizar este tipo de estancias habitualmente?

Sí, me parecen altamente provechosas; y no tanto para el público o alumnado al que se dirijan, que también, sino sobre todo para la amplitud de miras y la comparación de sistemas por parte del profesor que las realiza.