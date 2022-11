«Los profesores son lo mejor de la UCO definitivamente»

Behiye Arikan tiene 20 años y estudia Lengua y Literatura Inglesa en la Universidad Džemal Bijedi de Mostar (Bosnia Herzagovina). Actualmente se encuentra en la Universidad de Córdoba realizando una estancia Erasmus de seis meses en el mismo campo.

Vienes de Bosnia Herzegovina. Supongo que Córdoba es muy diferente a tu país. ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención?

Una cosa que realmente me llamó la atención cuando llegué es lo amable que es la gente aquí. Ya había escuchado antes que los andaluces son muy agradables, pero solo lo entendí completamente cuando llegué aquí. ¡La gente es tan cálida como el clima! Tan positivos, sonriéndote en la calle, siempre tan serviciales... La gente siempre encuentra la manera de expresarse y comunicarse conmigo, sin ofenderse porque no sé español. Incluso el idioma ya no es una barrera. ¡La amabilidad no tiene lenguaje!

¿Qué te impulsó a elegir la Universidad de Córdoba como destino para tu estancia Erasmus?

Siempre me encantó España. Siempre supe que elegiría España. Amo la historia y amo la arquitectura, así que España, y específicamente Andalucía, era un lugar perfecto para mí. La fascinante arquitectura islámica y las historias de cultura e historia que escucho de la gente hacen que valga la pena elegir Córdoba. También porque me encanta el clima cálido (se ríe divertida).

¿Cómo ha sido el proceso de acogida e incorporación a la UCO?

La UCO es un lugar muy internacional. Hay cientos de estudiantes que vienen de todo el mundo cada año así que no ha sido difícil encajar porque ya hay una gran diversidad. Las personas que han viajado por muchos lugares y conocido a muchas personas son de mente abierta y están lejos de juzgar a las que son diferentes porque están acostumbradas a ver gente diferente, porque han visto más del mundo. Son conscientes de que no todo el mundo es como ellos, y eso es perfectamente normal. No es una barrera en ningún sentido. Raza, etnia, religión... estos nunca deberían ser problemas para vivir juntos en este planeta en paz y armonía. En este sentido, Córdoba es un gran lugar, acogedor de la diversidad.

¿Qué destacarías de los estudios que estás realizando en la UCO?

Definitivamente los profesores. La universidad tiene profesores increíbles que no solo son excelentes en sus campos y carreras sino también como seres humanos. Están lejos de ser arrogantes, son cuidadosos con las opiniones, serviciales y comprensivos con sus alumnos en cualquier caso. Son seres humanos antes que ser profesores, y estas personas son geniales a la vez. Otra cosa genial de estudiar en la UCO es la amplia gama de opciones de cursos que teníamos. Algunos eran tan interesantes que me costó elegir.

¿Cuáles crees que serán los beneficios de esta experiencia en tu futura carrera?

La experiencia es un concepto maravilloso. Básicamente significa que nunca pierdes en la vida. Porque cada cosa buena y mala por la que pasas es una experiencia ganada. Viajar viene con sus altibajos pero siempre es una gran oportunidad para descubrirte a ti mismo. Seguro que los estudios son importantes pero desarrollarte como ser humano, tu carácter y tus cualidades, es lo que te hará destacar en cualquier ámbito. Y viajar, especialmente por un período de tiempo más largo, es una gran oportunidad para eso.