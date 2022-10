«Fue todo un reto sumergirme en una ciudad desconocida»

El Sistema de Intercambio entre Centros Universitarios de España (Sicue) es un programa de movilidad nacional de estudiantes universitarios, promovido por CRUE-Asuntos Estudiantiles y CRUE-Internacionalización y Cooperación, que lleva funcionando desde el año 2000. Este programa permite a los estudiantes realizar un periodo de estudios en una institución universitaria española distinta a aquella en la que el alumno se encuentra matriculado, con garantías de reconocimiento académico y de aprovechamiento, así como de adecuación a su perfil curricular.

Paqui Curiel cursó el grado de Fisioterapia en la Universidad de Córdoba. El pasado curso, esta estudiante pudo disfrutar de una beca Sicue en la Universidad de Valencia, una experiencia que, sin duda, recomienda.

¿Por qué deciste optar a una beca de movilidad dentro de España frente a otras opciones en universidades extranjeras?

En realidad me escogieron para un Erasmus en Portugal, que era lo que quería hacer en ese momento, salir fuera de España para mejorar el inglés. Otro aspecto que tuve en cuenta, fue que el covid-19 nos afectó a las clases en tercero de carrera, y no sabíamos cómo se iba a desarrollar el año siguiente. Pensé que quizás ni si quiera se podrían realizar los programas de intercambio fuera del país. Todos estos motivos, sumados a la mayor facilidad de quedarme trabajando dentro del país tras acabar el grado, hicieron que quisiera apostar por el programa Sicue.

¿Por qué elegiste la Universidad de Valencia?

Fueron muchos motivos, la verdad. Hice varias búsquedas acerca de la universidad para ver la calidad de los grados impartidos. Además, una compañera de la promoción pasada ya había realizado este programa en Valencia. Y el acuerdo de Sicue era más fácil volverlo a tramitar. Todo ello, sumado a la multitud de posibilidades (académicas, laborales, de transporte, de ocio, etc.) que ofrece la ciudad, hicieron que me decantara por Valencia. Tenía ganas de salir fuera y ver como funcionaban otras universidades.

¿Respondió la beca a tus expectativas? ¿Qué es lo que más valoras de la experiencia?

El programa en sí respondió completamente a mis expectativas. Fue todo un reto sumergirme en una ciudad desconocida a buscar clínicas de Fisioterapia, que sin conocerte de nada, me abrieran las puertas para poder realizar las prácticas. Aunque siga siendo España, el lenguaje y las costumbres cambian completamente. Eso sí, la hospitalidad de los valencianos no me ha faltado nunca. La beca como tal, a nivel económico, sí es muy escasa, de hecho, yo estuve trabajando a la vez que hacía prácticas para que no fuera un gasto todo esta aventura. No me arrepiento para nada, disfruté muchísimo cada cosa que aprendía tanto en las prácticas como de esta región del país. Nunca pensé que dentro del país me iba a sentir como si estuviera fuera por todos los cambios que había con respecto a Andalucía.

¿Y qué fue lo más duro?

Lo más duro creo que fue quitarme los prejuicios y estar abierta a todas las opciones. Todo era nuevo para mi: el primer año de prácticas, una ciudad grande, el valenciano, vivir lejos de mi familia... Cada día era un reto, fue todo un aprendizaje. Recuerdo que la gente de aquí se dirigía a mi en valenciano. Menos mal que todos eran muy amables y cambiaban al castellano nada más decirles de dónde venía. Aunque he de decir que se aprende rápido. Como dicen aquí, poquet a poquet.

¿Recomendarías a otros estudiantes a optar por movilidades nacionales?

Sin lugar a dudas, recomendaría a otros estudiantes probar este programa para que salgan de su zona de comfort y se aventuren a estudiar en otra universidad diferente.