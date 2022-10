Rafaelle Therese P. Leon es estudiante de la University of Asia and the Pacific (UA&P) de Filipinas y es la primera participante en el proyecto Erasmus KA-107 (Movilidad Internacional de Créditos) de la Universidad de Córdoba, en donde está haciendo un curso de Administración de Empresas en la Facultad de Ciencias del Trabajo y de Expresiones culturales contemporáneas y literatura popular en la Facultad de Filosofía y Letras.

¿Cómo supiste del programa Erasmus KA1 07?

Escuché sobre el Erasmus KA-107 en la Oficina de Asuntos Públicos e Internacionales de mi Universidad. Pregunté sobre esta beca ya que estaba buscando oportunidades para enriquecer mis conocimientos en el extranjero. Desde la UA&P y la UCO he tenido acompañamiento para solicitarla. Después de un proceso de nominaciones y recomendaciones, la UCO me ofreció participar en el programa.

Entre las distintas universidades entre las que podías elegir, ¿Por qué decidiste venir a la UCO?

La UCO es una de las universidades más prestigiosas de España y yo quería formar parte de esta formidable institución. Decidí venir por la diversidad de cursos y áreas temáticas que se ofrecen para complementar mis estudios. Por lo que he aprendido hasta ahora, todos los temas se enseñan con una visión global. Esto me da una perspectiva amplia para comprender mi curso y cómo aplicarlo mejor. Y ya que la UCO también es flexible y me permite tomar cursos de diferentes facultades, tengo la oportunidad de tener compañeros de clase y amigos de todas las nacionalidades.

¿Ha sido el idioma una barrera para integrarte en la Universidad y en la vida social de la ciudad?

Si bien todavía no domino el idioma español, en realidad no ha sido un impedimento para mi. Me preparé tomando clases con un profesor en Filipinas y también asistí a clases on line de UCOIdiomas. A mi llegada, fue un poco difícil, pero como el idioma filipino tiene palabras similares al español, me fue fácil entender las ideas. Como una persona extrovertida a la que le encanta reunirse y conversar con cualquier persona, me propuse practicar hablando con mis compañeros de piso y de clase en español. En general, puedo decir que el idioma no ha sido una barrera para integrarme a la vida universitaria y social cordobesa. La comunidad escolar y todos las personas que he conocido han sido muy acogedoras y comprensivas, y han hecho todos los esfuerzos para hacerme sentir como en casa.

¿Cómo va a enriquecer tu estancia Erasmus tu currículum?

Mi estancia en la UCO enriquece mi currículum ya que me expone a una experiencia pionera de desarrollo de conocimientos, competencias y habilidades. He perfeccionado mis competencias para liderar grupos y comprender a miembros culturalmente diversos. Lidiar con estas diferencias culturales me permite volverme flexible y adaptable a nuevas situaciones. Aprender y hablar el idioma de un país extranjero es otra habilidad que he adquirido. Observar la manera diferente en que la gente se comporta, trabaja y habla me enseñó a comunicar más allá del lenguaje. Además, conocer gente del otro extremo del mundo potencia mis redes laborales y vivir en un lugar extranjero me ha enseñado muchas lecciones de vida más allá del aula.

¿Recomendarías a otros estudiantes de tu Universidad que vengan a estudiar en la UCO?

Haría todo lo posible para animar a otros estudiantes de mi universidad y de otras universidades de Filipinas a venir a la UCO. Desde el proceso de solicitud hasta el proceso de presentación de requisitos, viajar, vivir solo, conocer gente nueva y explorar los lugares y la cultura, todo es una verdadera prueba de carácter. La experiencia es impagable y enriquecedora; definitivamente nos ayudará a crecer como mejores personas y ciudadanos del mundo.