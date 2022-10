Laura Aguilera, nueva presidenta del CEU de Veterinaria y CyTA

El estudiantado de la Facultad de Veterinaria y Ciencias y Tecnología de los Alimentos (CyTA) elegía el pasado viernes a sus nuevos representantes. En esta ocasión, solo se había postulado una candidatura, la de Laura Aguilera, una alumna de CyTA que es ya la presidenta electa del consejo de estudiantes de la facultad.

Aguilera no es nueva en esto de la representación estudiantil ya que desde su entrada en la UCO ha ocupado puestos de representación. Aunque fueron sus compañeros quienes la animaron a presentarse a la Presidencia del CEU de su facultad, «el principal motivo de presentarme a la Presidencia fue el apoyo de mi equipo dentro del consejo, pero las personas que finalmente me dieron el último empujón para tomar esta decisión fueron mis padres, que siempre me apoyan en todas mis decisiones».

La nueva presidenta de los estudiantes de Veterinaria y CyTA se marca como objetivos, en primer lugar, «seguir con los objetivos que ya empezamos a implantar el curso pasado, entre ellos siempre mejorar de manera interna en el consejo, ya que además este año hay más interés por la representación estudiantil porque se han puesto en contacto con nosotros nuevos interesados. También seguir ayudando al estudiantado en todas sus quejas e inquietudes y por último fomentar aún más el grado de Ciencia y Tecnología de los Alimentos, el cual creo que año tras año vamos fomentado más su importancia dentro de la facultad y la universidad».

Inquietudes

Según Aguilera, actualmente, la principal inquietud del estudiantado es la convocatoria de octubre y, en consecuencia las matrículas, «ya que nos hemos encontrado bastantes problemas con esto».

Junto a la anterior, una de las mayores preocupaciones del estudiantado son las asignaturas llave, es decir, asignaturas que, si se suspenden, impiden al alumnado matricularse en otra que le suceda y «esto genera bastantes problemas a los estudiantes del grado de Veterinaria».

En el grado de Ciencia y Tecnología de los Alimentos, una de las cuestiones que más quejas generan es el número de créditos necesarios para realizar el Trabajo Fin de Grado.

Afortunadamente, las relaciones con la Dirección del centro «son bastante estrechas ya que al ser profesores nuestros es mucho más fácil la comunicación». Laura Aguilera afirma que «generalmente, nos escuchan en nuestras propuestas y nos suelen tener en cuenta en algunas tomas de decisiones».

Actividades

La Facultad está celebrando su 175 aniversario y el CEU no es ajeno a esta efeméride. «Este curso hemos comenzado con muchas actividades como el concurso de mascotas, conferencias, catas, etc. Sin embargo, esto no queda aquí, ya que celebraremos muchas más a lo largo del curso. Estamos pensado en realizar catas dirigidas, más conferencias y un torneo de varios deportes dentro de la facultad para fomentar la actividad física en el campus. Además, contamos también con las actividades que realizan desde las aulas que se verán relacionadas también con el 175 aniversario», recalca.