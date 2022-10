«El bienestar de la comunidad universitaria es un valor esencial»

Es la primera vez que la Universidad de Córdoba cuenta con un Vicerrectorado de Salud y Bienestar de la Comunidad Universitaria. ¿Es fruto de la experiencia de la pandemia o responde a un nuevo modelo de universidad?

Es imposible negar que la pandemia ha creado una especial preocupación por la salud. No obstante, la creación de este vicerrectorado responde a un modelo de Universidad que entiende que la salud y el bienestar de los miembros de la comunidad universitaria es un valor esencial en las políticas de cualquier institución. La Universidad debe promocionar estilos de vida saludables y promover el bienestar emocional. Además, debemos diseñar intervenciones específicas para reducir las enfermedades más prevalentes (riesgo cardiovascular y otras), responder a las necesidades específicas de salud de la mujer, y favorecer el acceso a las edades de jubilación de forma activa y saludable.

Precisamente, la pandemia ha puesto de manifiesto la labor de la Unidad de Atención Psicológica (UNAP), que es una de sus responsabilidades...

Es cierto que las consecuencias de la pandemia en la salud psicológica quizás han sido de las más evidentes o, al menos, de las que más se ha hablado. Se está superando el estigma que los problemas psicológicos o psiquiátricos tienen todavía en nuestra sociedad y la demanda de atención psicológica ha crecido exponencialmente, especialmente, en las personas más jóvenes. La UNAP, por lo tanto, está llamada a responder a este aumento de demanda que ya se ha hecho evidente este año, con un crecimiento de más de un 40% en el número de consultas. Más allá de la atención clínica individual, es necesario potenciar el papel de la UNAP como un elemento fundamental en iniciativas dirigidas a la promoción del bienestar emocional de todos los miembros de la comunidad universitaria, un entorno que no escapa a la actual forma de vivir en sociedad, donde las prisas, el estrés, la exigencia o la competitividad son realidades cotidianas.

La salud mental es fundamental también en otro ámbito de su competencia, la prevención de riesgos laborales. ¿Cuál es su objetivo en este campo?

En primer lugar, continuar con la importante labor que hace el servicio de Prevención de Riesgos Laborales, dirigido a mantener seguros a los trabajadores. También queremos dar continuidad a las actividades de vigilancia de la salud con especial cuidado en la detección y prevención de los riesgos psicosociales. Con demasiada frecuencia el lugar de trabajo es origen de situaciones de estrés y es necesario detectarlas para poder disminuir esos elementos generadores de estrés. Para ello, recurriremos al trabajo conjunto con otros vicerrectorados y servicios.

«La UNAP está llamada a responder al aumento de la demanda»

La UCO es, o al menos trabaja para ser, una universidad saludable. ¿Cómo van a promover los hábitos saludables entre la comunidad universitaria?

Partimos del firme convencimiento de que la vida laboral y personal está íntimamente vinculadas y que son inseparables, de forma que no solo se debe trabajar los factores de estilo de vida fuera del trabajo sino también dentro. De nada sirve que enseñemos a las personas a comer de forma sana si en nuestras cafeterías no pueden optar por un menú saludable, del mismo modo que de nada sirve adquirir impresoras de bajo nivel de ruido en el trabajo si después, en el trayecto a casa, nos ponemos unos auriculares a todo volumen. Además, creemos que el acompañamiento a estas personas en los cambios de hábitos es fundamental, y para ello diseñaremos estrategias no solo presenciales sino también mediante redes y aplicaciones móviles. Y en este punto, insisto, teniendo en cuenta al estudiantado. En definitiva, queremos que la UCO esté comprometida con los objetivos de la Red Española de Universidades Promotoras de Salud, incorporando el concepto de promoción de la salud en la vida universitaria y en su estructura institucional.

En esto de la salud la práctica deportiva es fundamental. ¿Qué planes tiene para el servicio de Deportes?

Queremos potenciar el programa de Deporte y Salud que ya existe en UCODeporte. La actividad física es un pilar fundamental para llevar una vida saludable y así lo hemos recogido en nuestro proyecto. Pero la comunidad universitaria es muy variada y nuestra intención es dar respuesta a todos los intereses, por eso hemos contemplado que nuestra oferta de servicios debe dar respuesta a aquellos que se acercan al ejercicio sencillamente para llevar una vida sana, pero también a aquellos que quieren bajar peso y grasa, y a quienes quieren aumentar resistencia aeróbica o aumentar musculatura. Para ello, contaremos con las magníficas instalaciones que posee la UCO, pero también, como decíamos anteriormente, contemplamos el uso de aplicaciones móviles y redes, para aquellos que prefieran ejercitarse desde casa. Finalmente, decir que continuaremos apoyando la línea de Deporte de Competición, entendiendo que, además, estos deportistas son referentes en los que se pueden mirar los miembros de nuestra comunidad.

Ya que hablamos de deporte no podemos dejar pasar la ocasión de preguntarle por la Gala del Deporte que se celebra mañana. ¿Qué sorpresas nos esperan?

Este año será una gala muy especial porque nuestra Universidad cumple 50 años. El acto contará con grandes personalidades del deporte, destacando la presencia de la gran ex esquiadora olímpica María José Rienda, primera mujer presidenta del Consejo Superior de Deportes y Secretaria de Estado para el Deporte; el exfutbolista y entrenador José Antonio Camacho; la entrenadora del Córdoba Baloncesto Femenino, Mireia Capdevila; la responsable del arbitraje femenino de la Real Federación Andaluza de Fútbol (RFAF), Alba Lara, o el Director General de Gestión y Apoyo I+D+I de la UCA y egresado de nuestra universidad, David Jiménez. Además, la Gala incluirá la tradicional entrega de reconocimientos que será presentada por la directora del Deporte UCO, Marta Domínguez, además de otras novedades y sorpresas.

Además de todo lo anterior, también ocupa la vicepresidencia de la Corporación Empresarial UCO y de las empresas participadas ¿Va a seguir creciendo la vertiente empresarial de la UCO?

La Corporación Empresarial tiene como principal objetivo promover que la docencia y la investigación universitaria contribuyan al desarrollo social y cultural de nuestro medio. Por ello, se apoyarán iniciativas dirigidas a la creación de empresas con objetivos científicos y tecnológicos en áreas en las que la Universidad aporta un valor añadido por su experiencia y liderazgo.