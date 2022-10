Descubrir otras culturas

Mónica Carriere Cañada ha pasado el verano en Túnez con una beca Erasmus ‘KA107’, un programa de movilidad internacional en universidades socias de países no comunitarios.

Esta alumna de la Universidad de Córdoba ha realizado una estancia en la Universidad de Cartago asociada al Máster en Ingeniería de Montes y Geoforest que ha consistido en la detección y mapeo de regadíos ilegales en los oasis tunecinos a partir de imágenes satelitales.

«No había realizado una estancia Erasmus anteriormente», pero «me parecía una pena no aprovechar la experiencia Erasmus que se nos ofrece. Siendo también que me apetecía cambiar de aires y soy una persona curiosa, me puse en contacto con diversos profesores, hasta que di con unos que, dentro del marco de un proyecto que tenían con la Universidad de Cartago, me propusieron esta movilidad. No tenía pensado un país asociado precisamente, pero me pareció una oportunidad aún más interesante y única», relata.

Para esta joven lo más resaltable de la experiencia ha sido «haber podido adentrarme en un sistema educativo universitario distinto, y conocer el desierto y los oasis, que difieren bastante de la idea que todos tenemos en la cabeza. Por supuesto, poder descubrir un país y una cultura muy distinta a la nuestra en un marco de aprendizaje, lo cual permite un mejor conocimiento del país y de sus gentes».

Claro que también encontró algún obstáculo, porque «hay bastantes diferencias culturales, todo está organizado de manera distinta, menos informatizado, ese tipo de cosas, pero me acostumbré rápidamente. Por lo demás, no hubo problemas mayores, la acogida, y el trato en la universidad de Cartago fueron buenos», cuenta.

Aportación

Para Carriere, la mejor aportación de esta estancia ha sido, principalmente, el poder desarrollar y ratificar una serie de competencias que hoy en día son muy demandadas. «Un Erasmus con estas características demuestra capacidad para trabajar en un entorno multicultural, en el que el idioma puede actuar como barrera comunicativa, en definitiva, una capacidad de adaptación. También ver que eres capaz de desenvolverte en un entorno totalmente fuera de tu zona de confort te aporta confianza en ti mismo, lo cual es importante de cara a la inserción laboral».

Por todo ello, Mónica «definitivamente» recomienda a otros estudiantes de máster optar a una de estas becas. «Es una experiencia que te permite contrastar el estilo de vida en España y en Europa en general, la cultura, la educación y valores que recibimos. Además de, por supuesto, ganar en conocimiento y experiencia en tu área de conocimiento. Esto cobra aún más importancia a nivel de máster, ya que tienes unos antecedentes que te permiten sacarle más partido a esta oportunidad y complementar tu formación ya más especializada, como paso último antes de completar tus estudios. Por si fuera poco, la UCO te acompaña y asesora en todo, y no hay demasiada demanda para los países asociados».