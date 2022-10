El todavía presidente del Consejo de Estudiantes de la Universidad de Córdoba, Juan José Morente, afirma que «el curso se ha iniciado con cierta normalidad, cosa que ya se echaba de menos y que es de agradecer, porque nos va a permitir trabajar como antes».

Morente está apurando sus últimas semanas al frente del CEUCO. Las elecciones comenzaron con sus plazos administrativos hace unos días y culminarán en su primera vuelta en la última semana de octubre. «Aunque el reglamento me permite renovar en el cargo una única vez, y se me ha hecho un período de tiempo muy corto para estar rodeado de gente tan maravillosa, es el momento de dejar que personas nuevas y cargadas de energía tomen el relevo y construyan un CEUCO a su manera. Esto no quiere decir que no cuenten con todo mi apoyo y asesoramiento si lo necesitasen, pero debe ser otro quién asuma el liderazgo de los estudiantes», dice el responsable estudiantil.

Negociación

Por el momento, y tras las jornadas de bienvenida, la representación del alumnado de la UCO se ha centrado en negociar una mayor apertura del horario de bibliotecas en época de exámenes y la permanencia de las ventajas académicas de la época covid-19, que «aún estamos negociando».

Juanjo Morente destaca que las relaciones con el nuevo vicerrector de Estudiantes y Cultura de la UCO, Israel Gallarte, «son maravillosas». De hecho, recalca que «es un profesor con una gran cercanía y con muchísimas ganas de trabajar codo con codo con nosotros».

Lo que más preocupa en estos momentos al CEUCO es «conservar las conquistas académicas que en aspectos como el peso de los exámenes en la nota final, las notas mínimas, la asistencia a clase, etc. se consiguieron durante la época covid-19 y que ahora se ponen en debate».

Actividades

Dada la cercanía de las elecciones estudiantiles, aún no se ha elaborado un plan de actividades para el presente curso que, eso sí, se ha iniciado con un Foro Social sobre Representación Estudiantil que se ha celebrado en colaboración con el Consejo Social de la UCO y que «ha servido de pistoletazo de salida para empoderar la figura del representante estudiantil», explica Morente quien se muestra orgulloso de haber recogido en nombre del Consejo la Medalla Séneca a los Valores Humanos que les concedió el Consejo Social el pasado curso.

En las actividades tendrán mucho que decir los consejos de estudiantes de los distintos centros de la UCO. El presidente del Consejo señala que «las relaciones con los consejos de centro siempre son bastante fluidas» y «los presidentes suelen estar muy en contacto conmigo. La mayoría de información que nos llega a través de los centros es referente a temas ligados a los campus; cafeterías, instalaciones deportivas, etc. y en menor media aspectos académicos que ellos mismos no pueden resolver (como pueden ser calendarios de exámenes, horarios de bibliotecas y demás)».