Terminamos un curso en el que prácticamente se ha recuperado la normalidad. ¿Lo percibís así desde el Consejo de Estudiantes?

Como se suele decir, hemos vuelto a una normalidad diferente a la que teníamos antes. Hay lecciones que hemos aprendido de la pandemia que se han quedado con nosotros, para bien, y que ya son parte de la Universidad, como son la adaptación a las nuevas tecnologías, nuevos criterios de evaluación, etc. No obstante lo que sí percibimos es que la Universidad ha vuelto a ser el punto de encuentro de jóvenes y que la vida universitaria más allá de las clases ha vuelto con muchas ganas.

Fuiste elegido presidente del Ceuco en noviembre. ¿Qué balance haces de estos meses de mandato? ¿Qué destacarías de estos meses?

Yo me presenté a la presidencia con un programa muy ambicioso de reconstrucción del Ceuco que creo que hemos cumplido en su gran mayoría. Si hablamos de números, del total de acciones propuestas hemos cumplido o iniciado el cumplimiento del 75% de ellas. Hay mucho aún por hacer, pero hemos conseguido muchas cosas que antes parecían imposibles, como acercar a los estudiantes al Consejo, hacernos más transparentes, situarnos como un órgano importante y con influencia en la provincia o crear unas estructuras de trabajo flexibles que me permiten participar de su representación a todos los estudiantes. En definitiva he dejado las herramientas para que en el futuro Ceuco puede enfocarse en otros objetivos más ambiciosos en lugar de tener que preocuparse por si mismo.

Hace solo unas semanas que se elegía al nuevo rector de la UCO, Manuel Torralbo. ¿Qué peticiones le habéis trasladado desde el Consejo de Estudiantes?

Durante la campaña tuvimos varias reuniones con él y con su equipo, y la relación de propuestas que se le hicieron a ambos candidatos puede encontrarse pública en nuestras redes sociales. En particular algunas de ellas, y que considero más importantes para los estudiantes, son una mayor representación en los órganos de gobierno (Consejo de Gobierno, Claustro, etc.), una reformulación de la convocatoria extraordinaria de septiembre (ahora debemos pagar por ella cuando hace unos años era gratuita), mejoras del transporte a los centros universitarios como Rabanales o el aumento de las becas propias.

En las elecciones al Rectorado estaban llamados a votar unos 17.000 estudiantes y solo votaron 3.620, es decir, algo más del 20%. ¿A qué crees que se debe una participación tan baja cuando en esas elecciones se elige a las personas que van a dirigir la Universidad en los próximos cuatro años?

Movilizar a los estudiantes es muy complicado, pues somos un colectivo que a veces nos sentimos de paso por la Universidad, no una auténtica parte de ella. Igualmente es complicado convencer de la importancia o relevancia de su voto cuando al ponderar nuestro voto apenas tiene peso frente al de otros colectivos como los profesores. Además, a todo esto se une la particularidad de las fechas, pues las elecciones fueron en periodo de exámenes y estudio muy intenso. Si llegan a ser una semana después seguramente hubieran votado aún menos estudiantes, pero si hubiera sido una semana antes seguro que muchos más. En cualquier caso, estamos orgullosos de las cifras de participación, que no han sido para nada malas si las ponemos en contexto, y en nuestro papel motivando el ir a votar.

¿Cuáles son los objetivos del Ceuco para el próximo curso ahora que se ha recuperado la normalidad?

Esta es una pregunta que personalmente no puedo responder, pues al final los objetivos de cada curso están marcados por las personas que compongan el órgano en ese momento, sobre todo por la presidencia, y yo ni perteneceré al pleno ni tendré cargo alguno, con lo que mi influencia está bastante limitada. Sin embargo, lo más razonable es pensar que se usarán las herramientas que durante mi mandato se han obtenido para trabajar en pos de los derechos estudiantiles que ahora se ponen sobre la mesa con la LCU -Ley de Convivencia Universitaria- y la LOSU -Ley Orgánica del Sistema Universitario-, y también estoy seguro que se abrirá un extenso periodo de negociación y de cambios con el nuevo rectorado.