Larissa Pechicha Ribeiro es estudiante de doctorado de la Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) de Brasil en la que la profesora Daiana Rodrigues de Souza ha realizado una estancia Erasmus. Rodrigues trabaja en el departamento de Fisioterapia de la Universidad de Córdoba en el que Pechicha ha trabajado durante su estancia.

¿Es su primer experiencia internacional?

Larissa Pechicha (LP): Sí, nunca había salido de mi país. Siempre soñé en hacer parte de mi doctorado en el extranjero y creo que España ha sido un regalo en mi vida. Estar en el Departamento de Fisioterapia de la UCO, ver la dinámica de las clases, entender el sistema educativo y tener contacto con los alumnos está siendo increíble. Solo me queda dar las gracias a los profesores, y también a la parte de relaciones internacionales de la UCO, en especial a Concha. Esta estancia ha supuesto además una inmersión muy bonita en la cultura andaluza. Cuando todavía estaba en Brasil tuve clases de español con una excelente profesora de UCOidiomas, María, que nos habló de la historia de Córdoba, los lugares, las costumbres y la gastronomía. Por eso he ganado en aprendizaje a nivel profesional pero también personal.

UFSCar tiene buenas relaciones con la UCO en varias áreas...

Daiana Rodrigues (DR): Sí, en el área de Fisioterapia y en Ciencias de la Educación. El Departamento de Fisioterapia de la UFSCar es un referente internacional en investigación a través de su Pós-Graduação (Máster y Doctorado). El área de Fisioterapia de la UCO ha colaborado con esta universidad desde 2017, y fruto de ello son numerosas publicaciones de calidad. Para mí es un honor colaborar con la UFSCar.

¿Qué le parece más interesante: recibir estudiantes extranjeros o que los docentes puedan desplazarse a universidades extranjeras para impartir docencia?

DR: Ambas posibilidades son extremadamente necesarias e importantes. Para el alumnado y el profesorado siempre será enriquecedor aprender los sistemas de trabajo de otros países. El año pasado también participé en Erasmus, pero por la pandemia la docencia se impartió de manera remota. Sorprendentemente, fue una experiencia muy positiva que me ha enriquecido sobre cómo organizar de manera efectiva clases on line, ya que es un área en la que es muy complicado poder interactuar con precisión a través de una pantalla.

¿Qué impacto tendrá esta estancia en sus estudios y su futura carrera profesional?

LP: He podido aprender lo que se hace aquí y mostrar lo que hacemos en Brasil. Pude hacer una presentación en un congreso en los Países Bajos, tener contacto con otros profesores, hacer un curso … Publicaremos artículos científicos en colaboración con profesorado de la UCO. Creo que sin duda son experiencias y aprendizajes únicos. Me voy a casa con más confianza en mí misma y con ese bagaje cultural y profesional que me hace más competitiva y estar mejor preparada para ser una buena profesora universitaria e investigadora.