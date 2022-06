Bajo el lema Patrimonio colectivo, la Universidad de Córdoba viene celebrando su 50 aniversario, que ha coincido, además, con otras conmemoraciones, en concreto, el medio siglo de las facultades de Filosofía y Letras, Ciencias de la Educación, Ciencias y Medicina y Enfermería y el 175 aniversario de la Facultad de Veterinaria. También se han celebrado los 25 años de la Cátedra de Flamencología y los 35 de la creación del Consejo Social de la UCO.

El vicerrector de Cultura, Comunicación y Proyección Social en funciones, Luis Medina, decía a este periódico al inicio del curso que, como institución, la UCO «protagonizó, junto a un buen número de las entonces nuevas universidades españolas, todo el proceso de democratización y extensión del sistema universitario, que con la LRU -Ley de Reforma Universitaria- resultó accesible a amplios sectores de la sociedad española».

Cincuenta años después, «la Universidad de Córdoba ha sabido posicionarse aportando un valor indiscutible para nuestro entorno productivo, social y cultural. Fue fundamental entender que el crecimiento iría de la mano de la competencia investigadora. Y acertamos», destaca Medina.

Múltiples actos

El programa de actos conmemorativos dio comienzo el 20 de septiembre del 2021 con la inauguración oficial del curso académico con la presencia de Su Majestad el rey a quien la UCO ha concedido la Medalla de Oro Averroes. A partir de ese momento, se han ido sucediendo «muy diversos acontecimientos académicos y culturales», recuerda el vicerrector Medina.

No obstante, los principales hitos relacionados con la efeméride en este curso se han concentrado en este segundo cuatrimestre. Así, el año 2022 arrancó con la exposición urbana Universidad de Córdoba. 50 años - Patrimonio colectivo, que no solo se ha podido ver en la capital cordobesa, ya que ha sido una muestra itinerante por la provincia (ha pasado por Puente Genil, Cabra y Lucena)--. La exposición ha sido diseñada por Rafael Obrero Guisado y consta de 12 cubos, uno por cada centro, incluido el Instituto de Estudios de Posgrado (IDEP) y el institucional.

Mientras la ciudadanía cordobesa podía disfrutar de la muestra en la Plaza de las Tendillas, se seguían sucediendo las actividades en torno al aniversario: un Santo Tomás especial, la exposición de los finalistas de la 11ª edición del Premio Pilar Citoler; el Seminario de investigación y creación artística World and Words are burning. The Clash of Modern; lecturas poéticas, el ciclo Cienciaficcionados, etc.

Eventos centrales

Con la llegada de la primavera llegaron también los eventos centrales que ha acogido este curso. El primero de ellos fue la presentación del documental mediometraje 50 años de la Universidad de Córdoba, de Hugo Lasarte, sobre las vivencias de estos 50 años de historia de la institución universitaria cordobesa.

El mayo festivo cordobés acogió el acto central institucional de este aniversario, «un acto de excelencia académica con diversos reconocimientos a la comunidad universitaria, donde se reconoció a muy distintas instituciones y agentes de nuestro territorio que nos acompañaron a lo largo de toda nuestra historia», explica Luis Medina.

En la Gala 50º aniversario, celebrada en el salón de actos Juan XXIII de Rabanales, la Universidad de Córdoba concedió al Ayuntamiento de Córdoba, Diputación, Junta de Andalucía y Administración General del Estado su Medalla de Oro de la UCO. Igualmente, la comunidad universitaria, exrectores, agentes sociales y los municipios de la provincia también fueron distinguidos.

Los actos centrales de las bodas de oro de la Universidad de Córdoba de este curso culminaron con el concierto extraordinario que el pasado 25 de mayo tuvo como escenario la Mezquita-Catedral. La Orquesta de Córdoba, dirigida por Alejandro Muñoz; el Coro Averroes y el Coro Ziryab, dirigidos por Albano García y Carlos Castiñeira, respectivamente, interpretaron la sinfonía nº 9 Coral de Ludwig van Beethoven, contando con las voces de Auxi Belmonte, soprano; Serena Pérez, mezzosoprano; Emmanuel Faraldo, tenor y Javier Povedano, barítono. No acaban ahí las actividades en torno a la celebración del medio siglo de vida de la UCO. «En próximas fechas se presentarán diversos libros específicamente relacionados con la efeméride, entre ellos una Historia de la Universidad de Córdoba, y en septiembre se emitirá, por parte de la Comisión Filatélica del Rectorado, un sello conmemorativo», comenta Medina.

Reconocimientos

Además de los actos que han ido llenando estos meses, también hay que mencionar los reconocimientos y distinciones concedidos y recibidos, entre las que cabe destacar la Medalla de Andalucía recibida con motivo del Día de Andalucía.

La UCO ha sido también distinguida con las medallas de Oro de las universidades de Málaga y Sevilla, que tuteló los primeros estudios universitarios cordobeses y ha sido reconocida por el Real Círculo de la Amistad, el Colegio Oficial de Veterinaria. la Federación de Peñas Cordobesas y la Subdelegación del Gobierno, que le concedía el Premio Plaza de la Constitución.

Y como dijo el rector, José Carlos Gómez Villamandos, en el acto central: «No hay mayor reconocimiento que vuestra confianza, así que sigamos trabajando para seguir construyendo el futuro desde hoy mismo».