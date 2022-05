Unas 400 personas se dieron cita en la tercera edición del SalmorejoTech, el congreso tecnológico más grande de Córdoba, que organiza el Aula de Software Libre de la Universidad de Córdoba y en el que estudiantes, empresas y profesionales tienen la oportunidad de conocer las experiencias y novedades en torno al software y establecer contacto en un networking.

Según uno de los miembros de de la organización, Marcos Rivera, el objetivo principal del SalmorejoTech «es dar a conocer nuestra ciudad, Córdoba, y todo lo que se hace en ella. Es por eso que siempre intentamos que la mayoría de ponentes que participan sean cordobeses o antiguos estudiantes de la Universidad de Córdoba».

Pero sin duda, lo más destacado de la cita, que se ha convertido en solo tres ediciones en todo un referente de las experiencias en torno a las nuevas tecnologías de la programación, es «el buen recibimiento que ha tenido el evento lo que se ha visto directamente reflejado en el número de asistentes. Ofertamos 400 entradas y antes de que acabase la primera semana ya estaban agotadas», apunta Rivera.

Igual que para hacer un buen salmorejo cordobés, el SalmorejoTech elige los mejores ingredientes para cocinar un congreso de gran calidad. En esta ocasión, se ha podido contar con nombres como los de la lead data scientist Gema Parreño, la UX engineer Carmen Ansio, la ingeniera especializada en realidad aumentada Cynthia Gálvez o el accessibility software engineer Adrián Bolonio.

A ellos se han unido Carlos Buenosvinos, CEO y CTO en SEAT:CODE, el CEO de AllPentesting, Eduardo Sánchez, el fundador de Manfred, David Bonilla, la investigadora predoctoral en computación cuántica Paula García y el teach lead en Vercel, Javier Velasco.

El cartel lo cerraban Manuel Fosela, head of software development en Kairos_DS; Sergio Gómez, backend lead en Certainly; Bárbara Melero, front-end developer en Schwarz IT Barcelona; Juantomás García, chief envisioning officer en Sngular y Anastasia Kondratieva, SRE en Clarity AI.

De su mano ha llegado una variada programación que ha tocado temas tan diversos como la computación cuántica, el mundo hacker, la ciberseguridad, la accesibilidad web, Javascript, componentes web o inteligencia artificial.

Además de las charlas, los participantes tuvieron la oportunidad de participar en un networking en el que los estudiantes pudieron contactar con los profesionales y empresas presentes.

De hecho, la presencia de empresas es uno de los alicientes más interesantes de esta cita en torno a la tecnología que cuenta entre sus patrocinadores varias empresas así como con la Universidad de Córdoba, el Consejo Social de la UCO, el Parque Científico-Tecnológico de Córdoba Rabanales 21, la OTRI y la Escuela Politécnica Superior de Córdoba, sin cuyo apoyo este congreso no sería posible.