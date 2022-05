Anastasiia Barys fue seleccionada por Zhytomyr State Technological University (Ucrania) para participar en una movilidad Erasmus+ para estudios en la UCO durante el segundo cuatrimestre del curso 2021/22.

Después de que comenzara la invasión, ¿le preocupó no poder participar en el Programa Erasmus?

La primera noticia que vi el 24 de febrero fue la destrucción del aeropuerto de Kiev, desde donde tenía que salir para España. Dije a mi familia que me quedaría en Ucrania porque no quería dejarlos. Pasé las primeras semanas en un pueblo donde se oían disparos, aviones y misiles. Durante ese tiempo, me di cuenta de que la guerra no terminaría tan rápido como pensábamos. Escribí un e-mail de la Oficina de Relaciones Internacionales de la UCO para retomar la movilidad Erasmus. No esperaba una respuesta positiva, ya que había pasado un mes desde el inicio del semestre y creí que había perdido ya mi oportunidad. Me llevé una gran sorpresa cuando ese mismo día recibí la respuesta de que me estaban esperando.

¿Se está desarrollando con normalidad su estancia en Córdoba?

Sí. Los primeros días me costó acostumbrarme pero Córdoba es una ciudad increíble con gente muy amable. Me gusta mucho la arquitectura, la gran cantidad de parques y las frecuentes fiestas tradicionales. Me siento cómoda en Córdoba, aunque tampoco dejo de viajar a otras ciudades de España para conocer su singularidad.

¿Cómo se siente al estar tan lejos de la guerra?

Resulta imposible mantenerse alejada de la guerra en Ucrania. Y aunque siento mucha ansiedad todo el tiempo, me gustaría agradecer a los profesores de esta universidad y a estudiantes de otros países su apoyo.

¿Siente especial cariño y apoyo de la sociedad cordobesa?

Por supuesto. La UCO nos ayuda a estudiar español. También era importante solicitar de inmediato la protección temporal para poder tener acceso a la sanidad y derecho a trabajar. Afortunadamente en Córdoba existe la oportunidad de realizar este trámite muy rápidamente. A la segunda semana de mi llegada fui «adoptada» por mi familia española, así que me siento como en casa. Además, me alegra ver que en muchos edificios cuelgan banderas ucranianas y otros símbolos que expresan el apoyo de los residentes.

¿Le gustaría quedarse en Córdoba?

Me gustaría mucho quedarme un cuatrimestre más, pues disfruto extraordinariamente del programa Erasmus. Dada la situación de mi país, creo que sería la mejor opción. Aquí disfruto de un ambiente amigable, donde los mayores que me rodean quieren enseñarme y mis compañeros me ayudan a comunicarme y a no desanimarme.