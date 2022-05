La Universidad de Córdoba quiere optar en el corto plazo a la certificación de la implantación del programa Docentia-Córdoba por parte de la Dirección de Evaluación y Acreditación de la Agencia Andaluza del Conocimiento (DEVA-AAC) que indicó una serie de actuaciones que la UCO debe atender para poder optar a dicha certificación. «Una de las mejoras propuestas era explicitar el modelo de excelencia docente y el alineamiento de los instrumentos de evaluación de la actividad docente (Programa Docentia-Córdoba y encuestas de satisfacción del estudiantado con la labor docente) con este modelo de excelencia», explica la vicerrectora de Ordenación Académica y Competitividad, Soledad Cárdenas quien recuerda que el Consejo de Gobierno de la Universidad de Córdoba aprobó en noviembre de 2020 los criterios para el reconocimiento de la actividad docente. «Estos reconocimientos identifican a aquellos profesores que, teniendo la evaluación a través del programa Docentia vigente, destacan por la excelencia en su desempeño docente», indica la responsable universitaria.

Como se recoge en ese documento, se utilizan las valoraciones obtenidas por el profesorado en las distintas dimensiones del programa Docentia-Córdoba (Planificación, desarrollo de la docencia, resultados e innovación y mejora) y los valores obtenidos en los distintos ítems de las encuestas. «Se establecen reconocimientos por macroáreas y además se establecen tres categorías en cada una de ellas atendiendo a la antigüedad», apunta Cárdenas quien comenta que en «los dos años de vigencia de esta convocatoria se ha reconocido el desempeño excelente a 59 profesores y profesoras».

Encuestas

Las distintas cuestiones que se le preguntan al estudiantado sobre el desempeño docente del profesorado se relacionan con las Dimensiones de planificación, desarrollo y resultados de la docencia.

En cuanto al programa Docentia-Córdoba, es un proceso voluntario y evalúa de forma global el desempeño docente en cuanto a actividades de planificación y desarrollo de la docencia, resultados de aprendizaje por parte del estudiantado y participación en actividades formativas y de innovación docente. La evaluación se realiza por la Comisión de Evaluación del programa en y para ello se dispone entre otras fuentes de información, los resultados de las encuestas, los informes de los responsables académicos y el autoinforme del profesorado y los méritos que alegue.

Mejora

En el caso de que un profesor obtenga una puntuación que resulte en un desempeño desfavorable, deberá presentar un plan de mejora personalizado que tendrá que se validado por la Comisión de Evaluación del programa Docentia-Córdoba. Si tras realizar una nueva evaluación del Docentia se mantuviera en la misma categoría, esto pondría de manifiesto que el plan de mejora o bien no era adecuado o no se ha desarrollado correctamente por lo que procedería que el profesor presente una nueva propuesta. Por el momento, «es una situación que no se ha tenido que estudiar», se enorgullece Cárdenas.