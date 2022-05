Anushka Verma y Fiona Vaz son las primeras estudiantes de la universidad india Kristu Jayanti College que estudian en la UCO con una beca del Programa Erasmus+ de movilidad internacional.

¿Cómo conocisteis el Programa Erasmus?

Fiona Vaz (FV): El Programa Erasmus está comenzando a introducirse en la India. Me enteré de esta oportunidad de estudiar en España a través de mi universidad. Dado que el programa está empezando, me siento orgullosa de participar en él y representar a mi país y mi universidad.

Anushka Verma (AV): Yo me enteré por un aviso en las noticias oficiales de nuestra universidad. Hasta ahora no había hablado con muchas personas que conocieran el Erasmus, ya que todavía no es muy popular en la India.

¿Es importante que un estudiante en India cuente con experiencia internacional?

FV: Es muy importante, porque da la oportunidad de experimentar y explorar nuevas culturas y de desarrollar habilidades de comunicación, que es muy importante para el crecimiento personal y académico. Una experiencia internacional ayuda al estudiante a entender las diferencias entre culturas y le ofrece opciones de futuro.

AV: Aunque no es obligatorio, contar con la experiencia de un programa internacional puede tener un inmenso valor en varias plataformas de empleo. Mejora tus oportunidades laborales.

¿Los estudios de Grado son muy diferentes en India y España?

FV: Sí. En India tuve que elegir tres materias principales, así que me estoy especializando en psicología, periodismo e inglés. Aunque ahora el sistema es diferente, pues la Política de Educación en India cambia todos los años. En España pude elegir las asignaturas que me interesaban y en las que me gustaría sobresalir.

AV: Como dice Fiona, en India cursamos una triple titulación. Aquí existe una clara separación entre grados y facultades. Encuentro grandes diferencias en métodos de aprendizaje que percibo como habituales en la UCO: la falta de toma de apuntes manualmente, el uso generalizado de la tecnología y el horario que se extiende a lo largo de todo el día.

¿Cómo fue el proceso de acogida e incorporación a la UCO?

FV: Estoy agradecida al personal de la UCO y de mi universidad, que me han hecho todo fácil y cómodo. Toda mi experiencia aquí me ha ayudado a crecer como individuo y me ha hecho aprender muchas cosas que nunca pensé que sería capaz de hacer. Mi experiencia de estudio también ha sido muy diferente. He aprendido sobre otras culturas y he hecho amigos de todo el mundo.

¿Cuáles serán los beneficios de esta experiencia en vuestra futura carrera?

FV: Siento que esta experiencia cambiará las reglas del juego en mi currículum; ha mejorado mis habilidades de comunicación y mi confianza, me hecho salir de mi zona de confort y me ha ayudado a establecer relaciones con personas de todo el mundo. Confío en ser una candidata competitiva en mi futura carrera.