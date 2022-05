Acaba de ser elegido decano de la Facultad de Veterinaria ¿Qué le llevó a presentar su candidatura?

Ha sido una decisión muy meditada y que me llena de ilusión, al representar a un centro de reconocido prestigio internacional. He podido alcanzar un grado de consolidación en mi carrera que me hace afrontar con compromiso y responsabilidad los nuevos proyectos presentes y futuros a los que se enfrenta la Facultad de Veterinaria y el sistema universitario en general, consolidando lo ya alcanzado a la vez que se continua el camino hacia la excelencia.

En su caso, su candidatura era la única. ¿Es señal de consenso o miedo al cargo?

Durante los últimos años se han superado grandes desafíos, obteniendo los sellos internacionales de calidad para nuestros títulos de Veterinaria y Ciencia y Tecnología de los Alimentos. Estos y otros éxitos has sido fruto del esfuerzo conjunto de todos los integrantes de nuestra facultad, profesorado e investigadores, personal de administración y servicios y estudiantes. No hay que olvidar los obstáculos superados tras el impacto de la pandemia del covid-19 en la actividad docente del centro. De todo ello, la Facultad ha salido reforzada, así que, a día de hoy, podemos decir que se respira un ambiente de unión y consenso en nuestra facultad.

Usted releva en el cargo a Rosario Moyano con quien ha trabajado como vicedecano de Estudiantes. ¿Qué ha aprendido de su predecesora?

Rosario es un referente en la Universidad por su trayectoria docente, investigadora y de gestión. Desde mis inicios como becario predoctoral ya pude ver su capacidad de gestión en el SAEX y estos últimos años he podido aprender directamente de ella como vicedecano. He estado acompañado de excelentes compañeros en el equipo, que han hecho una labor extraordinaria y con los que me une una excelente amistad. He aprendido que liderar no es solo organizar las tareas de gestión del centro sino también potenciar el trabajo en equipo y las relaciones profesionales y personales.

Imagino que en parte seguirá la línea de trabajo de Moyano pero ¿Cuáles son sus objetivos principales para el mandato?

Uno de los grandes retos será llevar a cabo una revisión profunda del Grado de Veterinaria, para adaptar la estructura del título en caso de ampliación de los estudios a seis años, así como verificar el Grado de Ciencia y Tecnología de los Alimentos y potenciar la mención en Ciencias Gastronómicas. Debemos preparar las próximas evaluaciones europeas, consolidar la oferta de prácticas y revisar el reglamento de los trabajos fin de grado. Se debe seguir potenciando la movilidad de estudiantes y personal, los dobles títulos con otras universidades internacionales y consolidar y ampliar la oferta bilingüe. Es necesario trasladar a la sociedad la relevancia y el impacto de la actividad que realizamos. La Facultad, que este año celebra el 175 aniversario de los estudios de Veterinaria, tiene una gran conexión con la ciudad de Córdoba, no en vano el actual Rectorado se sigue recordando entre los vecinos como La Veterinaria.

Además de haber sido vicedecano, usted es el jefe de servicio de reproducción de grandes animales del Hospital Clínico Veterinario. ¿Qué cree que le puede aportar esta experiencia en esta nueva etapa como Decano?

La docencia en la Facultad se nutre de una serie de instalaciones de la Universidad, entre las que se encuentra el Hospital Clínico Veterinario y Centro de Medicina Deportiva Equina, un centro de referencia con excelentes profesionales y un papel fundamental para la formación clínica del alumnado. Durante estos años he podido participar en la actividad clínica asistencial del servicio de reproducción, así como en la parada de sementales cedida por el Centro de Cría Caballar de Écija, fundamental para los alumnos de último curso y que presta un servicio a veterinarios y ganaderos. Otras instalaciones no menos importantes son la Granja Universitaria o la Planta piloto, que de igual manera contribuyen a la formación de otros aspectos relacionados con el manejo y producción animal o la ciencia y tecnología de los alimentos. Mi papel como decano será apoyar y potenciar la actividad de estas instalaciones para una mejor formación de los estudiantes

¿Cómo va a fomentar la participación del estudiantado en la vida del centro?

Los estudiantes son la piedra angular del centro. Nuestra responsabilidad es formar profesionales que puedan competir en el mercado laboral, ocupar puestos de responsabilidad y contribuir a resolver los problemas que demanda la sociedad. Tenemos un excelente Consejo de Estudiantes que vehicula las diferentes actividades propuestas.