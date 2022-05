Félix Heras Mateo es graduado en Ingeniería Agroalimentaria y del Medio Rural y actualmente cursa el Máster de Ingeniería Agronómica e Hidráulica e Hidrología, estudios que compagina, desde hace unas semanas, con el cargo de presidente del Consejo de Estudiantes de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y de Montes (Etsiam). Claro que no es nuevo en esto de la representación estudiantil. Comenzó su andadura en la representación estudiantil como delegado de clase, continuó como secretario del Consejo de Estudiantes la escuela, representante de estudiantes en Junta de Escuela y vicepresidente del Consejo de Estudiantes de la Universidad de Córdoba.

¿Qué te animó a presentarte a la presidencia del Consejo de Estudiantes de tu Escuela?

El deseo de facilitar que la vida de mis compañeros sea lo más agradable posible y adquirir formación transversal en forma de experiencia a la hora de tomar iniciativas, dirigir grupos de trabajo y cooperar en equipo.

¿Cuáles son tus principales objetivos?

Asegurar la continuidad de una representación de estudiantes ágil y eficiente.

¿Qué actividades tenéis previstas de aquí a fin de curso?

Tenemos previsto un Torneo de pádel y un Torneo de fútbol sala y también celebraremos el Concurso de peroles y la tradicional «agrobarra» por el patrón de nuestra escuela, San Isidro, que se celebra el día 19 de mayo.

¿Cómo esperas que sean las relaciones con el equipo directivo de la Escuela?

No espero. Sé que serán tan estrechas como siempre lo han sido. Desde este consejo pensamos que las sinergias y la cooperación siempre son más fructíferas para todos que el enfrentamiento. Tengo la seguridad de que la Dirección de esta escuela va a continuar siendo tan cercana a este consejo como ha sido desde que tengo constancia.

¿Cómo ves, en general, la representación estudiantil en la Universidad? ¿Crees que hay implicación por parte de tus compañeros y compañeras y que valoran el trabajo de los representantes estudiantiles?

Entiendo que a los estudiantes de la universidad se les pide mucho (y suerte que es así). Desde que llegamos se nos pide que estudiemos, que participemos en deportes, que asistamos a actividades fuera del aula o que participemos en la representación estudiantil. Estas actividades tenemos que compaginarlas además con otros intereses personales, como participar en aulas culturales u otras actividades ajenas a la universidad. Tengo la convicción de que quien rechaza todo esto que la universidad te ofrece es porque desconoce lo que realmente tiene delante. Desde luego, no se puede decir que los estudiantes sean desidiosos porque no es así, simplemente creo que como lo fue en mi caso, durante los primeros años, no supe darle la importancia que merecía a todas estas actividades.