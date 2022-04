La investigadora del Departamento de Matemáticas de la UCO Magdalena Caballero había participado como público en el programa Cienciaficcionados y este año se estrenó como ponente con la novela Planilandia, de Edwin A. Abbott.

¿Qué fue lo que más le gustó de la experiencia?

Me gustó mucho poder trasladar ideas que de otro modo me hubiese quedado para mí misma, hablar de temas de los que normalmente no hablo y con los que disfruto.

¿Qué creen que aportan iniciativas como Cienciaficcionados?

¡Mucho! Siendo un poco exagerada diría que en la actualidad la lectura es un hábito en peligro de extinción. Yo misma leo menos desde que las redes sociales forman parte de mi día a día. Leer es de una importancia fundamental para expresarse bien, cosa clave en la vida, así que cualquier iniciativa que lo promueva me parece estupenda. Además, este ciclo aúna lectura y ciencia. Soy de la opinión de que no se fomenta lo suficiente la lectura entre las personas con formación científico-tecnológica, y que por otro lado mucha gente que no tiene dicha formación le tiene miedo a la divulgación científica. Cienciaficcionados anima a los primeros a leer y da la oportunidad a los segundos de preguntar aquello que no hayan entendido.

Usted comentó Planilandia, una novela en la que las figuras geométricas sienten, padecen y hablan y que, de forma muy resumida, plantea la existencia de dimensiones diferentes a la muestra y al mismo tiempo es una crítica social a las desigualdades institucionalizadas. ¿Cómo se planteó el abordaje de la novela?

Sigo el ciclo con regularidad y nunca había visto comentada una novela de matemáticas. Escribí a la Unidad de Cultura Científica y de la Innovación de la UCO preguntando si podían incluir alguna, me contestaron que por supuesto. Preparar el abordaje de la novela fue fácil, ya que la había trabajado con mis alumnos y tenía experiencia sobre lo que llama la atención de quien la lee por primera vez. Yo soy geómetra, hecho que me hace trabajar habitualmente en dimensión arbitraria, pero para el público en general, concebir 4 o más dimensiones espaciales es inimaginable. La virtud de este libro es que explica cómo puede ser posible que vivamos en un espacio de más dimensiones, sin ser capaces de percibirlas, de una forma que puede entender hasta un niño.

En la ciencia ficción las matemáticas se suelen representar como una cuestión solo al alcance de unas pocas mentes privilegiadas y que sirven para resolver enigmas o problemas complicadísimos. ¿Cree que falta una literatura y una filmografía que muestre el valor de las matemáticas en sus múltiples facetas?

No estaría de más. Eso y que los profesores nos empeñásemos en explicar el significado de los conceptos y la motivación detrás de ellos. Se concibe como difícil lo que no se entiende. Cuando uno se queda en la superficie es todo más abstracto, y con los años solamente se recuerda aquello cuya esencia se ha comprendido.