Los equipos de la Universidad de Córdoba You Want You Build, formado por Francisco José Espejo, Juan Carlos Gómez, Manuel Jesús Arrebola y Álvaro Carmona; y Los Flacos, integrado por Marta Mellado, Cristina González y Rafael Jiménez, han quedado en segundo y tercer lugar tras largos meses de competición del Global Management Challenge (GMC) Andalucía. Los puertos cuarto, quinto y octavo también han correspondido a equipos cordobeses de la UCO.

GMC es una competición con 42 años de historia que promueve la innovación educativa en la universidad, permitiendo al alumnado adquirir competencias profesionales de forma práctica, divertida y altamente competitiva. En GMC los participantes aprenden a gestionar, a tomar las decisiones y entender su impacto en la empresa. Asimismo, les inicia en el uso de herramientas de decisión que les permite analizar el estado y evolución de su empresa.