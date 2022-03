Francisco García es, a sus 72 años, uno de los alumnos más veteranos del Centro Intergeneracional Francisco Santiesteban de la Universidad de Córdoba, en donde ha cursado diversas asignaturas desde hace siete cursos. Este ingeniero técnico industrial reconoce que el centro se ha convertido, prácticamente, en su segundo hogar en estos años.

¿Qué le animó a matricularse en la entonces Cátedra, hoy Centro Intergeneracional Francisco Santiesteban?

Cuando me jubilé tenía en cierto modo necesidad de ocupar mi tiempo y por unos vecinos y por mi mujer que se apuntó un año antes tenía conocimiento de la Cátedra y aquello me resultó atractivo, vi las asignaturas, los contenidos que tenían y me matriculé.

¿Qué asignaturas fueron las que le llamaron la atención?

Pues las primeras que me llamaron la atención fueron las de Arqueología, porque yo me había dedicado al mundo de la construcción -fui el delegado de una empresa de instalación y mantenimiento de ascensores durante 40 años- y siempre me había chocado que arqueólogos y constructores estuvieran unos en contra de otros pero una vez que conocí la asignatura me convencieron de que no es tan malo mirar al pasado para poder hacer frente al futuro. También me apunté a Geografía, Historia, Música e Inglés, porque en aquella época tenía a los hijos fuera de España y para tener un poquito de conocimiento y poder viajar e ir a verlos.

¿Y ahora?

Ahora mismo he continuado con la Música y la Geografía y Microorganismos, que es una de las asignaturas a las que siempre me he apuntado. Por el tema de la pandemia también he reducido el número de asignaturas por aquello de las clases on line, porque para mí asistir a clase tiene el incentivo también de conocer a gente y, sobre todo, salir de casa.

Ahora ya se han recuperado las clases presenciales...

Sí, ahora están presenciales y on line, para quien quiera hacerlo de una manera u otra. Yo las prefiero presenciales porque el calor que tiene una clase, delante del profesor, no es lo mismo que ponerse delante de una máquina y escuchar. El contacto humano no es sustituible.

Como complemento a la parte teórica de las asignatura, el Centro también realiza distintas actividades.

Ahora está todo un poco en stand by, pero cada asignatura tiene sus prácticas y actividades. En microorganismo y microbiología hemos visitado bodegas, en Geografía hemos estudiado la formación del terreno y hemos viajado a Polonia y a Alemania, y en Música hemos ido a conciertos en varias ciudades, siempre como unas prácticas de lo que estamos viendo en clase. Es quizá uno de los mayores atractivos que tiene el Centro.

¿Recomendaría a otras personas mayores de 55 a acercarse al centro?

Yo he influido en algunos amigos para que se apunten. Para mí, no te voy a decir que sea mi segundo hogar, pero casi.