Un grupo de investigación explora la relación entre el cibercotilleo en internet y el acoso virtual y concluye que los comentarios en redes pueden ser una vía para cohesionar grupos sociales, aunque un uso excesivo y de contenido inmoral puede derivar en casos de ciberacoso.

El cibercotilleo es realizar comentarios evaluativos en redes sociales sobre una tercera persona que no está presente en la conversación telemática, un comportamiento que ha aflorado durante las últimas décadas bajo el amparo de las nuevas tecnologías y el uso masivo de internet.

Explorar la relación entre el cibercotilleo en internet y el ciberacoso en población juvenil ha sido el objetivo de un nuevo trabajo realizado por el Laboratorio de Estudios sobre Convivencia y Prevención de la Violencia (Laecovi) de la Universidad de Córdoba, un equipo con una dilatada experiencia en estudios sobre convivencia y prevención de la violencia en edades escolares.

Los resultados de la investigación, publicada en la revista The Spanish Journal of Psychology, en la que han sido encuestadas más de medio millar de personas con edades comprendidas entre los 12 y 17 años, apuntan a una relación directa entre la frecuencia e intensidad de este cibercotilleo y la implicación en la victimización y el acoso virtual. Ahora bien, tal y como destaca la investigadora Cristina García, «realizar comentarios en las redes, al menos en la mayoría de los casos, no tiene por qué implicar comportamientos asociados al ciberbullying».

«Mientras que el cibercotilleo en internet es un fenómeno normalizado y una forma de diálogo aparentemente inocente casi innata a las relaciones sociales, la introducción de contenidos denigrantes y ofensivos provoca un desequilibro de poder con consecuencias negativas para una víctima incapaz de defenderse», explica la investigadora.

Según los datos arrojados por la investigación, un 33,8% mostró una implicación alta con este tipo de comportamiento.