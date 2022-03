Como nueva editora jefe de la revista Aggression and Violent Behavior. ¿Cuáles serán sus funciones y objetivos?

La revista publica trabajos de síntesis que resultan especialmente útiles para obtener una visión global, saber lo que está hecho y qué debería investigarse en un futuro, guiando también las políticas y las prácticas contra la violencia. Los editores jefes de las revistas científicas deben garantizar que los trabajos publicados tienen máximo rigor y calidad, asegurando una rigurosa revisión por pares.

La revista está especializada en el estudio de los comportamientos violentos. ¿Somos violentos por naturaleza o es un mito?

La mayoría de los científicos que trabaja en este campo está de acuerdo en que las personas no somos violentas por naturaleza. La violencia es un fenómeno complejo de naturaleza psicosocial en el que unas personas intentan dominar a otras. No solo consiste en conductas agresivas, sino incluye también un claro componente inmoral y falta de empatía. Además, la violencia tiene un componente social, pues suele haber un grupo de personas que está de acuerdo con estas conductas, las apoya e incluso las aplaude. Estos fenómenos no son naturales y pueden mejorarse para disminuir la violencia.

¿Somos una sociedad violenta? ¿Justificamos la violencia? ¿Es necesaria cierta dosis de agresividad en la sociedad actual?

Indudablemente, existen personas y grupos con claras conductas prosociales basadas en valores tales como la solidaridad, respeto mutuo, la democracia y la convivencia. A su vez, también existen personas y grupos con patrones de conductas violentas que sí justifican la violencia con excusas que a veces parecen convincentes, pero todas son una falacia. La violencia nunca tiene justificación y nunca es la solución.

Sus líneas de investigación se centran en la prevención de conductas antisociales, sobre todo, en adolescentes. ¿En dónde está el origen de estas conductas?

Su origen es complejo y debe analizarse desde los modelos ecológicos que tienen en cuenta a la persona en su contexto. Existen algunos factores de riesgo individuales y, sobre todo, la violencia se produce en contextos en los que existen contravalores, es decir, creencias contrarias a los valores prosociales. Así, en ciertos grupos o contextos, se considera que la violencia es una forma adecuada de llegar a ciertos fines o se intenta justificar lo injustificable.

¿Por dónde se encaminan los estudios sobre este tipo de conductas?

Desde mi punto de vista, los más interesantes son los que pretenden descubrir los mecanismos causantes de estas conductas, intentando diferenciar las verdaderas causas de otros factores relacionados. También son especialmente interesantes los centrados en programas de intervención basados en la evidencia que pretenden descubrir qué es lo que mejor funciona para disminuir la violencia.