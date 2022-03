La principal iniciativa de la Unión Europea para el fomento de la investigación y la innovación es el Programa Marco Europeo de Investigación e Innovación para el periodo 2021-2027, Horizonte Europa (HE). Horizonte Europa sucede al Programa Marco Horizonte 2020 y cuenta con un presupuesto de más de 95.000 millones de euros.

Dentro de los objetivos de este nuevo programa, se engloban la lucha contra el cambio climático, la alineación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y el impulso de la competitividad y el crecimiento de la Unión Europea.

El programa consta de tres pilares y de una sección transversal con medidas de apoyo a los Estados miembros para ampliar la participación y el fortalecimiento del Espacio Europeo de Investigación.

Tres pilares

El primero de estos pilares, Ciencia excelente, tiene como objetivo reforzar y ampliar la excelencia de la base científica de la Unión. Así, incluye las acciones del European Research Council, las acciones Marie Sklodowska-Curie y las Infraestructuras de Investigación. Esta sección cuenta con un presupuesto de 25.011 millones de euros.

Desafíos mundiales y competitividad industrial europea es el segundo de los pilares del HE para impulsar las tecnologías y soluciones clave que sustenten las políticas de la UE y los ODS. El pilar dos se divide en seis clústeres de temáticas dirigidas, algunos de los cuales van a tener asociadas las Misiones, y el Centro Común de Investigación. Este pilar está dotado con un presupuesto de 53.516 millones de euros.

En tercer lugar, el pilar Europa innovadora busca estimular las innovaciones de vanguardia y creadoras de mercados y los ecosistemas que propician la innovación. El Pilar 3, que cuenta con un presupuesto de 13.597 millones, se compone del Consejo Europeo de Innovación, los Ecosistemas Europeos de Innovación y el Instituto Europeo de Innovación y Tecnología.

Por lo que respecta a la sección transversal, que dispone de 3.393 millones de presupuesto, su finalidad es ampliar la participación y fortalecer el Espacio Europeo de Investigación con la optimización de fortalezas y potencial para una Europa más innovadora.

Proyectos de la UCO

Durante el mes de febrero se han dado a conocer las resoluciones de las primeras convocatorias de proyectos del Programa. Del total de 40 propuestas solicitadas por la Universidad de Córdoba en 2021, hasta la fecha se han conseguido cuatro, ascendiendo a un total financiado de 1.137.623 €. El resto de resoluciones de concesión de proyectos se irán conociendo en las próximas semanas.

Tres de los proyectos seleccionados se enmarcan en el Pilar 2 del programa. Dos de ellos se encuadran en el grupo Alimentación, Bioeconomía, Recursos Naturales, Agricultura y Medioambiente y el tercero pertenece al grupo de Salud. Estos tres proyectos acaparan el grueso de la financiación con 1.115.423 €.

En concreto, los tres proyectos que recibirán fondos del Programa HE son Be-Xyl: Beyond Xylella, Integrated Management Strategies for Mitigating Xylella fastidiosa impact in Europe, con Enrique Quesada Moraga como investigador principal; Codecs: Maximising the CO-benefits of agricultural Digitalisation through conducive digital ECoSystems, con María del Mar Delgado Serrano como investigadora principal y SusPharma: Merging Sustainable and digital chemical technologies for the development of greener-by-design Pharmaceuticals, siendo Alina Mariana Balu la investigadora principal.

Asimismo, la UCO ha conseguido la financiación para participar en la Noche Europea de los Investigadores en sus ediciones de 2022 y 2023, con una financiación de 22.200€. Dicho proyecto está financiadas a través de Marie Skłodowska-Curie Actions, correspondiente al Pilar 1.