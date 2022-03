Aurora Galván es catedrática de Bioquímica y Biología Molecular de la UCO y acaba de ser distinguida con la Bandera de Andalucía en la categoría de la Investigación, la Ciencia y la Salud.

Esta distinción distingue a personas o entidades que destacan por su trabajo en beneficio de la sociedad. ¿Qué supone para usted recibirla?

Es una satisfacción ver que tu trabajo ha sido reconocido por la sociedad, pero sobre todo, saber que todos los que a él han contribuido se sienten también identificados y premiados. La investigación es un trabajo de grupo, al que se le dedica mucho esfuerzo y tiempo, así que este reconocimiento es también un incentivo para los jóvenes investigadores.

El premio valora su trabajo pero ¿Considera que, de alguna forma, reconoce también la importancia de la investigación para el desarrollo de la sociedad?

Sin duda. Actualmente hay mucha inquietud en la sociedad por los temas científicos. A ello han contribuido mucho los canales de difusión y divulgación de la ciencia, y este premio supone una plataforma para que se conozca el valor de nuestra investigación y su repercusión en la sociedad.

Su principal línea de investigación es el metabolismo del nitrógeno en algas. Para los legos en la materia, ¿Qué es lo que estudia?

El nitrógeno inorgánico (amonio y nitrato) es el alimento para las plantas y algas, que ellas transforman en aminoácidos y proteínas que nosotros podemos usar en nuestra alimentación. El alga con la que trabajamos (Chlamydomonas reinhardtii) es un modelo sencillo del que se puede obtener información mas fácilmente. El uso de fertilizantes nitrogenados supuso lo que conocemos como «revolución verde», que permitió un aumento considerable en el rendimiento de las plantas de cultivo y paliar el hambre en el mundo. Sin embargo, actualmente sabemos que el exceso de nitrógeno, sobretodo nitrato, puede dar lugar a la emisión de gases de efecto invernadero y destructor de la capa de ozono, como es el óxido nitroso (N2O). Nuestro actual proyecto de investigación trata de conocer, a nivel molecular, como esto tiene lugar. Sin duda, el primer paso para saber quienes lo pueden producir y cómo evitarlo.

Lleva muchos años investigando y enseñando, ¿Qué es lo que la ha inspirado todos estos años?

Enseñar e investigar, cuando hay vocación, es una tarea dura pero muy gratificante. Después de tantos años son muchos los graduados que han pasado por ti (miles) y decenas de doctores que has formado. Lo que más me inspira es saber que cada alumno de grado y de doctorado es diferente y que tienes que sacar lo mejor de ellos. Hoy les estás enseñado algo pero ellos tienen que desarrollar capacidad crítica porque en el futuro ellos tendrán que aprender solos y enseñar algo que nadie les ha enseñado.

Si en la investigación están las soluciones a los retos de la sociedad, ¿por qué cree que no se hace un mayor esfuerzo por dedicar más fondos a la misma?

No lo se. Para esto no tengo respuesta. No me cabe duda que los gobiernos nacionales y autonómicos hacen su esfuerzo para financiar la investigación, pero todavía en España no alcanzamos los niveles de otros países desarrollados.

La principal forma de transmisión del saber que se genera en la Universidad es su alumnado. ¿Cree que ese traspaso es óptimo o podría mejorarse?

Creo que es importantísimo tener bien definido lo que supone una carrera investigadora. Son muchos años (tesis, posdoctorado en el extranjero, reincorporación) hasta alcanzar una cierta estabilidad. Pienso que es esta última etapa a la que las instituciones, institutos de investigación y universidades deben dedicar más esfuerzo para asegurarse un traspaso óptimo a las nuevas generaciones.

Su legado es ya incuestionable, pero… ¿Cómo le gustaría que la recordaran?

Como alguien que hizo lo que tenía que hacer, que lo hizo lo mejor que pudo y que enseñó a razonar. Porque los resultados de laboratorio hay que razonarlos, interpretarlos y proponer nuevos experimentos para avanzar en el conocimiento. Que conmigo aprendieron pero que ellos tienen que ir más lejos.