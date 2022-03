En la década de los 80, la universidad española se iba consolidando y se hacía patente la necesidad de que el conocimiento que se genera en la universidad revierta en el desarrollo de la sociedad y esté vinculado, al mismo tiempo, a las prioridades y necesidades que ésta demanda cada momento. De esta forma, se hacía necesario articular un cauce para una mejor integración de la universidad en la sociedad. Este cauce fue un nuevo órgano, el Consejo Social (CS), que garantiza la participación de los diversos sectores e intereses de la sociedad en el gobierno de las universidades.

El de Córdoba se creó en el curso 1986/87 bajo el mandato del rector Vicente Colomer. En sus 35 años de historia, la existencia del Consejo Social ha enriquecido las relaciones de la institución académica con su entorno, contribuyendo a su mejor gestión y generando toda clase de iniciativas.

Estructura

Como mencionábamos, en el CS están representados distintos estamentos de la sociedad. En la actualidad, el Pleno del CS de la UCO está conformado por 26 miembros designados por la propia Universidad de Córdoba, la Junta de Andalucía, y las organizaciones sociales y empresariales.

Actualmente, el Pleno del consejo está conformado por la figura del presidente, el rector, el vicepresidente, a los que se unen un profesor, un estudiante y un representante del personal de administración y servicios elegidos por el Consejo de Gobierno de la institución universitaria de entre sus componentes.

Junto a los anteriores, se integran en el Consejo cuatro vocales designados por el Parlamento de Andalucía, otros tantos designados por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía y otros cuatro más a propuesta del Consejo de Gobierno de la Universidad, de lo cuales, uno debe ser antiguo alumno titulado en la UCO y los restantes deben pertenecer a entidades cuya sede social está en Andalucía y que tengan convenios y proyectos de investigación, desarrollo tecnológico e innovación con la UCO, que colaboren en programas de prácticas dirigidos al alumnado universitario.

A ellos se suman dos vocales a propuesta de las organizaciones más representativas, en este caso, UGT y CCOO, y otros dos más a propuesta de las organizaciones empresariales, en el caso de Córdoba, la Confederación de Empresarios de Córdoba.

Finalmente, las organizaciones de la economía social eligen un vocal más y otros dos son nombrados por la Federación Andaluza de Municipios y Provincias.

Representantes

A lo largo de estas tres décadas y media de vida, el CS ha contado con siete presidentes, siendo el primero Francisco Moreno Crespo (1986-1989), y el actual, Francisco Muñoz Usano (2020 a la actualidad), que sucedió en el cargo al ex director de Diario CÓRDOBA Francisco Luis Córdoba (2015-2019), que, por cierto no fue el primer director del periódico en presidir el Consejo Social, puesto que ya lo había hecho Alfonso Sobrado Palomares (2001-2004). El segundo presidente fue José Miguel Salinas (1989-1996), a quien siguió Antonio Fernández Poyato (1996-2001). Solo en una ocasión el consejo estuvo presidido por una mujer. Fue Anabel Carrillo (2004-2015), que presidió el órgano entre los directores de esta publicación y ha sido la que más tiempo ha permanecido en el cargo hasta la fecha.

Junto a ellos han estado cinco rectores -Vicente Colomer, Amador Jover, Eugenio Domínguez, José Manuel Roldán y el actual José Carlos Gómez Villamandos-, a los que este mismo curso se sumará uno más (hay elecciones a rector a final de curso).

Pero además, han sido más de 170 vocales los que se han sentado en el Pleno del consejo, entre los que cabe mencionar, y solo a título de ejemplo, la ex presidenta del Gobierno Carmen Calvo, los ex alcaldes de Córdoba Herminio Trigo y Andrés Ocaña, el actual presidente de CECO, Antonio Díaz y su predecesor, Luis Carreto, el presidente de Asaja, Ignacio Fernández de Mesa, el ex secretario General de CCOO de Córdoba Rafael Rodríguez Carracedo o el ex presidente de Cajasur, Miguel Castillejo.

Funciones

El CS participa en las decisiones que se adoptan en la Universidad, controla los servicios que ofrece y supervisa sus cuentas. Además, es el encargado de establecer alianzas que promuevan la colaboración de la sociedad en su financiación y de prestar apoyo a todo tipo de actividades culturales, académicas, profesionales o sociales que generen sinergias en ambas direcciones.

Así, tiene dos funciones principales: Una fiscalizadora y otra motora a las que se une un plan propio de actuaciones para ser motor de la promoción de las relaciones de la UCO con su entorno cultural, profesional y social.

En el ámbito de la programación y gestión universitaria, y según establece la Ley Andaluza de Universidades, el CS promueve la adecuación de la oferta de enseñanzas y actividades universitarias a las necesidades de la sociedad y emite informes previos a la creación y supresión de facultades, escuelas, institutos universitarios y escuelas de doctorado así como sobre la adscripción y la revocación de adscripción de centros docentes públicos y privados así como de centros de investigación.

Asimismo, propone líneas estratégicas, aprueba la programación plurianual de la Universidad y conocer y, en su caso, informar la evaluación anual de los resultados docentes, de investigación y de transferencia de conocimiento, entre otras funciones.

En el ámbito económico, presupuestario y patrimonial le corresponde la supervisión de las actividades de carácter económico de la Universidad y del rendimiento de sus servicios, aprobar las cuentas anuales de la Universidad, aprobar el régimen general de precios, proponer la celebración de contratos con entidades públicas o privadas que permitan subvencionar planes de investigación o aprobar los actos de disposición de los bienes inmuebles y de los muebles de extraordinario valor.

Igualmente, promueve la colaboración de la sociedad en la financiación de la UCO y ordena la contratación de auditorías externas de cuentas y de gestión de los servicios administrativos de la Universidad.

Por lo que respecta a los diferentes sectores de la comunidad universitaria, el Consejo Social tiene el encargo de aprobar las normas que regulen el progreso y la permanencia de los estudiantes en la institución universitaria, proponer normas internas u orientaciones generales sobre becas, ayudas y créditos a estudiantes, promover convenios para completar la formación del alumnado, establecer programas para facilitar la inserción profesional de los titulados universitarios y fomentar el establecimiento de relaciones entre la Universidad y sus antiguos alumnos y alumnas a fin de mantener vínculos y de potenciar las acciones de mecenazgo a favor de la institución universitaria, entre otras funciones.