Hoy, las mujeres son ligeramente más numerosas en la Universidad de Córdoba que los hombres, pero no siempre ha sido así. De hecho, la UCO nació como una Universidad de hombres. Hombres han sido todos sus rectores hasta la fecha -aunque esto podría cambiar en un futuro próximo ya que hay una candidata mujer al sillón rectoral- y hombres han sido, mayoritariamente, los decanos y directores de las facultades y centros de la institución universitaria aunque, afortunadamente, eso ha cambiado y ha sido, en gran parte, gracias al esfuerzo y el ejemplo de algunas pioneras que han allanado el camino a las que hoy en día ocupan cargos de responsabilidad en la UCO.

De las siete facultades y tres escuelas de la UCO, seis están dirigidas por mujeres en la actualidad: Las facultades de Ciencias, Ciencias del Trabajo, Veterinaria y Ciencias de la Educación y las escuelas de Ingenieros Agrónomos y de Montes (Etsiam) y la Escuela Politécnica Superior de Belmez (EPSB). A ellas se unen tres vicerrectoras -eran cuatro pero la vicerrectora de Posgrado e Innovación Docente Julieta Mérida dimitía el pasado enero para presentar su candidatura a rectora-, varias vicedecanas y subdirectoras, directoras de distintas unidades y coordinadoras, así como catedráticas, docentes e investigadoras. En definitiva, las mujeres han ido ocupando progresivamente cargos de responsabilidad y de decisión, lo que ha permitido imprimir a la Universidad de Córdoba un carácter más igualitario.

Al principio, el desierto

Pero como decíamos, no siempre fue así. Cuando se creó la Universidad cordobesa en 1972 las mujeres no aparecían en las fotografías. De hecho, prácticamente no aparecían hasta bien entrados los años 90 del pasado siglo, pero algunas había, por supuesto.

Entre las pioneras cabe mencionar a Lourdes Díaz-Trechuelo, que fue catedrática de Historia de América desde 1975 hasta 1987 y profesora emérita de la UCO desde 1987 hasta su muerte en 2008. Ella fue la iniciadora de los estudios filipinistas en España y una de las profesoras pioneras en la universidad española. A ella se unieron otras, como Angelina Costa, que además de catedrática de Literatura Española fue concejala del Ayuntamiento de Córdoba y diputada por el PSOE, partido al que también se vinculó la ex vicepresidenta del Gobierno Carmen Calvo, que antes fue vicedecana de la Facultad de Derecho y secretaria general de la UCO. Con Calvo coincidió María Dolores Adam, que fue también Defensora Universitaria de 1999 a 2004. Precisamente en 2004, otra mujer, Rosa María Zafra, tomaba posesión como gerente de la Universidad.

Ese mismo año, Julia Angulo, que había sido decana de Ciencias de la Educación, era nombrada vicerrectora de Espacio Europeo y Estudios de Grado.

Las ramas científicas

En las ramas técnicas y científicas también ha habido mujeres rompedoras: Adela Sánchez se convertía en 1994 en la primera decana de una facultad de la Universidad de Córdoba, la de Medicina, y más tarde le disputaría a Eugenio Domínguez el Rectorado, siendo por tanto la primera candidata a rector mujer en la UCO. Margarita Clemente se convirtió en 1998 en una de las primeras vicerrectoras de la institución universitaria cordobesa igual que Carmen Galán Soldevilla. Julia Angulo Romero había sido decana de Ciencias de la Educación antes de convertirse en secretaria general y vicerrectora de Espacio Europeo y Estudios de Grado o Isabel González, que fue vicerrectora de Internacionalización y Cooperación desde 2006. Desde ese mismo año, Carmen Tarradas, catedrática de Sanidad Animal, asumió la dirección de la OTRI (Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación).

Siglo XXI

Poco a poco, las mujeres asumían nuevas responsabilidades aunque el siglo XXI ha tardado en incorporar en igualdad de condiciones a las mujeres a los cargos de responsabilidad y toma de decisiones. Baste mencionar que en 2013 solo uno de los decanos y directores de las facultades y escuelas era mujer: la decana de la entonces Facultad de Enfermería, Carmen Vacas, aunque pronto se le sumaría Julia Muñoz como decana de Ciencias del Trabajo.

Ya hemos mencionado a algunas mujeres que en la primera década del siglo XXI ocuparon puestos que tradicionalmente habían sido reservados a hombres, pero ha sido en la segunda década del siglo cuando ellas han ido asumiendo de forma importante dichos cargos.

Sería imposible mencionarlas a todas: Mª Teresa Martín, que fue directora del Servicio Central de Apoyo a la Investigación (SCAI); María Rosal, directora de la Unidad de Igualdad; Carmen Liñán, directora de la Biblioteca Universitaria; Marta Domínguez, directora de Deporte Universitario; Carmen Cruz, directora de la Unidad de Educación Inclusiva... la mujer avanza imparable en la UCO.