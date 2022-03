Los sistemas de gestión eficiente de energía en el hogar optimizan el consumo reduciendo la factura energética, las emisiones de CO2 y las sobrecargas de la red eléctrica, manteniendo e incluso mejorando el confort de los residentes. El Departamento de Ingeniería Electrónica y Computadores de la Universidad de Córdoba está desarrollando uno de estos sistemas «obteniendo información de todos los elementos implicados en el consumo del hogar», señala el profesor Matías Liñán. A partir de dicha información se emplean diversas estrategias para reducir el consumo y la factura como, por ejemplo, «desplazar el uso de algunos electrodomésticos a las horas más baratas como pueden ser el termo eléctrico, el lavavajillas o la lavadora, aunque teniendo en cuenta los hábitos de los residentes».

Con ello, se han llegado a obtener ahorros del 50% en los meses de mayor gasto, aunque se estima que el ahorro para un hogar medio podría estar en torno al 20%.

Información detallada

El sistema ofrece información detallada de los consumos en cada instante, los precios horarios o la climatología, con datos diarios, semanales y mensuales. «Esta información está accesible solo para los residentes», señala Liñán, quien explica que, además, «los usuarios pueden personalizar la gestión inteligente del sistema de modo que no afecte a la percepción de su confort».

Para lograr el máximo potencial se controlan parámetros como el consumo general de la vivienda y el individual de los electrodomésticos, la temperatura en cada habitación y en el exterior, la probabilidad de lluvia, la cantidad de luz o la presencia de los usuarios en la vivienda y se hacen predicciones de uso.

Fácil adaptación

«El sistema está implantado en un hogar medio de cuatro miembros con electrodomésticos normales a los que se les ha añadido algún elemento como enchufe inteligente o sensor de temperatura», apunta el profesor Liñán, quien indica que, para ello, «se requiere una pequeña inversión en el sistema de información de consumos y en los dispositivos que permitan controlar los electrodomésticos».

El sistema controla prácticamente todos los dispositivos electrónicos y electrodomésticos que hay en el hogar, permitiendo un control «muy avanzado» de la vivienda. «Se pasa de una vivienda pasiva a una vivienda activa que reacciona a los hábitos de los residentes optimizando en todo momento el consumo y el confort, pero sin perder el control, de modo que los usuarios son los que balancean entre menor consumo y mayor confort, que suelen ser dos objetivos contrapuestos», recalca Liñán.

También se puede actuar sobre los elementos pasivos de la vivienda como puertas, ventanas, toldos, etc. «Puede parecer muy básico, pero si no controlamos estos elementos, podríamos tener pérdidas térmicas que nos hicieran estar gastando más energía de la que en muchos hogares podrían conseguir ahorrar», comenta el responsable del proyecto que insiste en que «aunque podamos pensar que la gestión eficiente de la energía es necesaria en el hogar, habría que empezar por adaptar nuestras casas lo mejor posible con esos elementos pasivos».

Ahorro

Gestionar eficientemente la energía en los hogares debería ser una prioridad. «Quizás la primera barrera seamos nosotros mismos pues tendemos a pensar que implantar un sistema de este tipo nos va a suponer un coste que no compensa los ahorros, o un sacrificio que no vamos a ser capaces de asumir, o simplemente que por nuestros hábitos diarios, no podemos hacer mucho. No obstante, la experiencia nos ha demostrado que el confort logrado es mayor y la inversión, a los precios actuales, se amortiza rápidamente», resalta Liñán. «Además, podríamos hacer una instalación progresiva e ir valorando si las ventajas nos compensan», anima Liñán.