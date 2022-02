Acaba de ganar el 4º Premio de investigación poética Pablo García Baena. ¿Qué supone para usted este galardón?

Supone un doble reconocimiento: de un lado, parece evidente que se ha premiado la labor que he realizado y el esfuerzo por estructurarla y redactarla de un modo atractivo; pero antes que eso, del otro lado, está la excelencia de la materia prima de la que parte el estudio, la poesía de Pepe Hierro. Y está bien que se valore precisamente este año en que se cumple el centenario de su nacimiento.

Usted es una gran conocedora de la obra de José Hierro (hizo su tesis doctoral precisamente sobre su poesía y coordinó un volumen con motivo del 10.º aniversario de su fallecimiento). ¿En qué ha indagado en esta ocasión?

El límite de extensión de poco más de cien folios me obligó a enfocar el trabajo como algo relativamente sintético y a tomar decisiones. Una de ellas fue centrarme solo en los tres últimos libros del poeta, desde un enfoque que, en realidad, ya había abordado en la tesis doctoral. Si allí estudié la evolución de su primera época creativa a la segunda atendiendo a la construcción pragmática y simbólica de los poemas, aquí ofrecí una explicación únicamente un tipo de símbolos, los de creación, y solo de la etapa alucinada. Así, se analizan especialmente aquellos que tienen que ver con la protagonización poemática y la ambientación, los cuales dan cuenta de una percepción fragmentada y desencantada de la realidad.

Ahora que un virus nos ha hecho tan conscientes de nuestra fragilidad, la ciencia se ha alzado como salvadora de la humanidad. ¿En qué lugar queda la literatura en general y la poesía en particular?

La mayoría de personas con quienes he hablado de esto coincidimos en que, en los últimos dos años, hemos leído más libros que nunca. La excusa «no tengo tiempo» la han ido vaciando de contenido las sucesivas cuarentenas: aunque hace décadas que la lectura compite con dispositivos electrónicos varios, en realidad, desde que se generalizó la alfabetización un libro siempre ha sido el mejor aliado. Respecto a la poesía, sigue siendo refugio de una «inmensa minoría», como decía Juan Ramón Jiménez. Pero poder encontrar expresión lírica para lo que prosaicamente desmerece su contenido, eso es impagable.

Usted es profesora de futuros docentes. ¿Cuáles son las claves a la hora de enseñar Lengua y Literatura?

La lengua es nuestro sistema de comunicación más eficaz y eso es lo primero que hay que transmitir a quienes quieren aprender a enseñarla, pero también a quienes están aprendiéndola. La didáctica de la lengua es apasionante, especialmente desde un punto de vista comunicativo. Respecto a la literatura, nos abre mundos exclusivamente de la mano de la primera, frecuentemente sin ni siquiera apoyo gráfico. Es una puerta a la cultura y una fuente de ocio, placer y aprendizaje, al mismo tiempo. Lo curioso es que cuando más se aprende sobre literatura más se disfruta con su lectura y ese es el punto de no retorno que hay que conseguir en la educación literaria. Entonces no haría falta el fomento lector ni la animación a la lectura, de igual modo que no tienes que motivar a tus hijos para que les apetezca ver dibujos animados o jugar a un videojuego… Y disculpen la comparación.

¿Seguirá estudiando la poesía de Hierro?

Me alegro de que me haga esta pregunta porque hay un proyecto que no he podido comenzar, que sería abordar la edición crítica de las obras completas de José Hierro. Se publicó en 2009 un volumen antológico de su poesía, aunque con ausencias llamativas y sin el estudio de variantes que a mí me gustaría aportar. A ello habría que sumar la recopilación de otros textos no líricos que publicó, la mayoría en prensa, además de otros que escribió pero que permanecen inéditos, entre ellos, cuatro novelas y varios relatos. Aunque me gustaría, no tengo proyectado abordar esto en un corto o medio plazo. Pero si alguien lee esta entrevista y resulta que le he leído el pensamiento, o incluso ya ha comenzado con esta empresa… ¡estaré encantada de colaborar!