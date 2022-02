David Estepa es estudiante de Fisioterapia de la UCO y jugador de balonmano de primera división. Una conjugación nada fácil.

¿Siempre tuviste claro que querías jugar al balonmano o llegaste a este deporte «de rebote»?

Realmente empecé jugando a fútbol sala en el equipo de mi barrio, pero mi hermano jugaba a balonmano y al final yendo cada día a ver sus partidos acabe aficionándome y un día decidí probar y hasta el día de hoy, desde los 7 años.

Y lo de estudiar una carrera, ¿lo tenías claro?

Sí, tenía claro que quería estudiar, primero, por mi formación como persona y segunda, porque el deporte de élite tiene fecha de caducidad y cuando me retire pretendo tener una salida laboral, ya que el balonmano no te proporciona una seguridad económica de por vida.

¿Es muy complicado conciliar entrenamientos, partidos y estudios?

La verdad es que es bastante complicado. Hay que cuadrar las horas de clase con los entrenamientos, partidos y viajes, intento coger asignaturas que se adapten a ellas, lo cual me obliga a día de hoy a tener asignaturas de tres cursos diferentes y a todo esto se le suma que intento exigirme lo máximo en ambos aspectos, pero la verdad, ambas cosas son mi pasión y lo hago con muchísima ilusión y ganas.

¿Estás satisfecho con el apoyo que recibes de la Universidad?

Bueno, la verdad es que es un tema complicado. Desgraciadamente, en la UCO no hay una normativa clara para personas que estén en mi situación y dependo en muchas ocasiones de la predisposición del profesorado, el cual tengo que decir que en la mayoría de los casos está abierto a facilitarme que continúe los estudios. Sería más fácil si todo estuviera reglado porque por supuesto los profesores no tienen por qué conocer las circunstancias especiales de los deportistas de élite ni tener la responsabilidad de cómo actuar en este tipo de casos tan delicados y a veces este vacío normativo dificulta el desarrollo de mi carrera universitaria. Creo que se debería llevar un control más exhaustivo y crear alternativas para estos casos específicos. Respecto a las becas no tengo ninguna. Es cierto que yo estoy trabajando, pero es que no puedo ni siquiera solicitarla porque mi matricula es a tiempo parcial lo que hace que no llegue a los créditos solicitados. Estaría bien que se legislara, por parte de la Junta o de la universidad para poder tener por lo menos la opción de solicitar alguna beca. Lo de los créditos, solo te diré que mi condición de deportista de élite me da derecho a un crédito en toda la carrera.

En noviembre de 2020 fuiste convocado por la Selección nacional. ¿Qué se le pasa a uno por la cabeza cuando recibe la llamada del seleccionador?

Ha sido uno de los momentos más felices de mi carrera deportiva. Como jugador de un deporte colectivo creo que es lo máximo a lo que puedes aspirar; es difícil de creer cuando te llaman para que formes parte de una selección tan potente como es la de nuestro país. Debutar algún día con la selección sería un sueño hecho realidad. Soy consciente de que hay un nivel muy alto en nuestro país, pero aun así trabajo cada día para entrar en los planes del seleccionador nacional.

¿Animarías a otros deportistas de alto nivel a compatibilizar carrera deportiva y unos estudios?

Sí, por supuesto que sí. Como te comentaba, no solo porque es necesario para nuestra inserción laboral cuando nos retiramos del deporte sino porque nos aporta como personas. Les diría que es duro, pero que es muy satisfactorio a nivel personal.