El blog Derecho y democracia, espacio docente de ideas y propuestas, de Ángel B. Gómez Puerto, doctor en Derecho por la Universidad de Córdoba y profesor de Derecho Constitucional, ha sido incluido en la sección Derecho Constitucional del directorio temático de blogs jurídicos españoles (entendiendo por tales los que se ocupan del análisis, comentario o referencia al Derecho español), que incluye el enlace a los sitios webs mas significativos en cuanto a su presencia e influencia.

Los criterios de inclusión de blogs en este directorio jurídico son que no lleven inactivos más de los tres meses consecutivos anteriores a la actualización del Directorio; que su contenido no sea ostensible y materialmente vacío por limitarse exclusivamente o en su mayor parte a reseñar otros post sin aportación novedosa u original; que no se trate de blogs que incorporen una vertiente publicitaria o mercantil tan intensa y agobiante que apaga la sustancia de la aportación y agota al visitante y que, en todo caso, sean espacios virtuales que no sean ofensivos para el buen gusto, ostensiblemente mendaces o que propugnen posiciones ideológicas contrarias a los derechos fundamentales.

Este directorio de blogs jurídicos «pretende ayudar a localizar fuentes de Derecho caracterizadas por su actualidad, frescura, rigor y por la generosidad de sus autores que aportan conocimiento para enriquecer o fomentar el debate en el mundo jurídico. Y por supuesto, este directorio carece de finalidad lucrativa o tendenciosa alguna».

El blog Derecho y democracia del profesor Gómez Puerto, que se fundo en 2009, incluye referencias académicas, ideas y propuestas relacionadas con la democracia, el Derecho Constitucional, los partidos políticos, el Estado social, la protección constitucional del medio ambiente, las instituciones andaluzas o la Unión Europea. Gómez Puerto no solo gestiona su propio blog, sino que colabora en otros como el de la Asociación de Constitucionalistas de España.